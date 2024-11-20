"Эль-Аль" утроил свою прибыль по сравнению с предвоенным кварталом

Авиакомпания "Эль-Аль" опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, согласно которому доходы компании составили 1 миллиард долларов, а прибыль – 187 миллионов долларов.

Это означает, что по сравнению с последним предвоенным кварталом доходы флагмана израильской авиации выросли на 20%, а прибыль – на 260% (в 3,6 раза).

Заполненность самолетов компании выросла за этот год с 88% до 94%, а средний доход на пассажира на километр пути вырос на 16%.