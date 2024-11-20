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Экономика

"Эль-Аль" утроил свою прибыль по сравнению с предвоенным кварталом

Финансы
Авиация
время публикации: 20 ноября 2024 г., 09:04 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 09:04
"Эль-Аль" утроил свою прибыль по сравнению с предвоенным кварталом
Tomer Neuberg/Flash90

Авиакомпания "Эль-Аль" опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, согласно которому доходы компании составили 1 миллиард долларов, а прибыль – 187 миллионов долларов.

Это означает, что по сравнению с последним предвоенным кварталом доходы флагмана израильской авиации выросли на 20%, а прибыль – на 260% (в 3,6 раза).

Заполненность самолетов компании выросла за этот год с 88% до 94%, а средний доход на пассажира на километр пути вырос на 16%.

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