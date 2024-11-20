"Дисконт" заплатит 18 млн шекелей за помощь в уклонении от налогов в Австралии

Банк "Дисконт" выплатит акционерам 18 миллионов шекелей компенсации в рамках иска, поданного одним из акционеров из-за убытков, понесенных банком в связи с нарушением австралийского законодательства.

Иск является отголоском разбирательства между банком "Дисконт" и налоговыми органами Австралии, которым банк в 2021 году заплатил 343 миллиона шекелей для урегулирования иска о помощи в уклонении от уплаты налогов австралийским гражданам.

Следует отметить, что из 15,5 миллионов шекелей банк получит обратно от страховых компаний, страхующих банковскую ответственность.