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Экономика

"Дисконт" заплатит 18 млн шекелей за помощь в уклонении от налогов в Австралии

Налоги
Судебные решения
время публикации: 20 ноября 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 07:58
"Дисконт" заплатит 18 млн шекелей за помощь в уклонении от налогов в Австралии
Flash90. Фото: Н.Шохат

Банк "Дисконт" выплатит акционерам 18 миллионов шекелей компенсации в рамках иска, поданного одним из акционеров из-за убытков, понесенных банком в связи с нарушением австралийского законодательства.

Иск является отголоском разбирательства между банком "Дисконт" и налоговыми органами Австралии, которым банк в 2021 году заплатил 343 миллиона шекелей для урегулирования иска о помощи в уклонении от уплаты налогов австралийским гражданам.

Следует отметить, что из 15,5 миллионов шекелей банк получит обратно от страховых компаний, страхующих банковскую ответственность.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 февраля 2021

"Дисконт" заплатит 343 млн шекелей за урегулирование дела об уклонении от уплаты налогов в Австралии