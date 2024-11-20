Опубликован отчет по зданиям в Израиле, которые непригодны для использования

Национальный совет по экономике при министерстве главы правительства опубликовал отчет, посвященный зданиям, определенным как непригодные для использования, и дал рекомендации по борьбе с этим явлением.

"По всей стране существуют тысячи таких зданий. Они представляют опасность для населенных пунктов, находятся в запущенном состоянии и привлекают преступные элементы. Их восстановление улучшит израильские города, добавит 15000-20000 единиц жилья в востребованных районах и принесет местным властям от десятков до сотен миллионов шекелей от городского налога ежегодно", – говорится в отчете.

По оценке Национального совета по экономике, в стране насчитывается около 2,5 млн кв. м. такой недвижимости.

Существующее в Израиле законодательство определяет для такой недвижимости три периода освобождения от уплаты городского налога ("арноны"): в течение первого льготного периода владельцы недвижимости освобождаются от уплаты налога на 3 года, в последующие 5 лет они платят налог по минимальной ставке, а после этих двух льготных периодов предоставляется полное освобождение от налога, не ограниченное по времени.

В отличие от многих стран мира такая структура городского налога создает серьезные искажения и фактически побуждает владельцев недвижимости к отказу от повторного ее использования.

Национальный совет по экономике рекомендует:

1. Установить в законодательном порядке единое определение и четкие критерии оценки пригодности недвижимости к использованию, что облегчит деятельность местных органов власти в этом направлении.

2. Создать ежегодный единообразный и прозрачный механизм отчетности во всех местных органах власти, который будет включать полную информацию об объектах недвижимости, территориях, владельцах и периодах освобождения от уплаты налога. Это позволит создать национальную базу данных, будет способствовать исследованиям и совершенствованию рынка, сделает доступной информацию, которая поможет предпринимателям найти необходимую недвижимость, а ее владельцам получать предложения по соответствующим проектам.

3. Изменить механизм освобождения от городского налога следующим образом: три года полного освобождения, два года минимальных платежей, а затем полное начисление налога в соответствии с классификацией имущества.