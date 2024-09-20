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Экономика

В Израиле рассмотрят возможность вывода из оборота 200-шекелевых банкнот

время публикации: 20 сентября 2024 г., 07:25 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 08:24
В Израиле рассмотрят возможность вывода из оборота 200-шекелевых банкнот
Пресс-служба полиции Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился, чтобы министерство финансов, Банк Израиля, министерство главы правительства, налоговое управление и штаб по борьбе с преступностью в арабском секторе рассмотрели возможность вывода из оборота банкнот номиналом 200 шекелей.

Данная инициатива была представлена недавно экономическому руководству страны в рамках предложений по борьбе с организованной преступностью и с уклонением от уплаты налогов.

По данным Банка Израиля, банкноты самого крупного номинала в шекелевой линейке участвуют в денежном обороте существенно меньше банкнот всех других номиналов, и используются в основном для накопления и для крупных сделок наличными.

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