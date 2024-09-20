В Израиле рассмотрят возможность вывода из оборота 200-шекелевых банкнот

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился, чтобы министерство финансов, Банк Израиля, министерство главы правительства, налоговое управление и штаб по борьбе с преступностью в арабском секторе рассмотрели возможность вывода из оборота банкнот номиналом 200 шекелей.

Данная инициатива была представлена недавно экономическому руководству страны в рамках предложений по борьбе с организованной преступностью и с уклонением от уплаты налогов.

По данным Банка Израиля, банкноты самого крупного номинала в шекелевой линейке участвуют в денежном обороте существенно меньше банкнот всех других номиналов, и используются в основном для накопления и для крупных сделок наличными.