Компания Delta возобновит полеты в Израиль не раньше следующего года

Американская авиакомпания Delta, уже несколько раз откладывавшая возобновление полетов в Тель-Авив, в четверг, 19 сентября, сообщила, что вернется в Израиль не раньше 1 января.

В конце декабря руководство компании соберется для того, чтобы обсудить ситуацию и принять решение о возможности возобновления рейсов в Израиль.

Напомним, что в августе в Delta обещали, начать полеты после 31 октября.