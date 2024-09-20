Компания Delta возобновит полеты в Израиль не раньше следующего года
время публикации: 20 сентября 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 00:14
Американская авиакомпания Delta, уже несколько раз откладывавшая возобновление полетов в Тель-Авив, в четверг, 19 сентября, сообщила, что вернется в Израиль не раньше 1 января.
В конце декабря руководство компании соберется для того, чтобы обсудить ситуацию и принять решение о возможности возобновления рейсов в Израиль.
Напомним, что в августе в Delta обещали, начать полеты после 31 октября.
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