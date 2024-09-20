x
20 сентября 2024
|
последняя новость: 14:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2024
|
20 сентября 2024
|
последняя новость: 14:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Компания Delta возобновит полеты в Израиль не раньше следующего года

время публикации: 20 сентября 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 00:14
Компания Delta возобновит полеты в Израиль не раньше следующего года
AP Photo/Paul Sancya

Американская авиакомпания Delta, уже несколько раз откладывавшая возобновление полетов в Тель-Авив, в четверг, 19 сентября, сообщила, что вернется в Израиль не раньше 1 января.

В конце декабря руководство компании соберется для того, чтобы обсудить ситуацию и принять решение о возможности возобновления рейсов в Израиль.

Напомним, что в августе в Delta обещали, начать полеты после 31 октября.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 сентября 2024

Цены на авиабилеты и ипотека, судьба Intel Israel и шансы на реформы. Экономический обзор за неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 сентября 2024

Иностранные авиакомпании вновь отменяют полеты в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

"Эль-Аль" объявил о прекращении перевозки собак и кошек брахицефалов в грузовых отсеках