Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика21 апреля 2022 г., 10:11

Из-за дефицита деталей российскому атвопрому разрешили вернуться к стандарту EURO-0

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Из-за дефицита деталей российскому атвопрому разрешили вернуться к стандарту EURO-0

Российские автомобилестроительные корпорации начали производство автомобилей с двигателями, соответствующими экологическим стандартам 30-летней давности, сообщает "Коммерсантъ".

До сих пор в России действовал стандарт EURO-5, однако из-за отсутствия комплектующих, вызванного введенными в ответ на вторжение в Украину санкциями, концерны получили разрешение устанавливать двигатели, соответствующие стандартам EURO-0, 1, 2, 3 и 4.

В частности, КАМАЗ перешел на производство в соответствии со стандартом EURO-2, действовавшим на Западе в 1996-2000 годах, а в России – с 2002 года.


Разрешение действует до конца 2022 года и не распространяется на продолжающих действовать в России иностранных производителей (китайских).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:11 Из-за дефицита деталей российскому атвопрому разрешили вернуться к стандарту EURO-0
20:55 Акции Netflix подешевели на треть после того, как компания впервые отчиталась о сокращении числа абонентов
20:40 Банк Израиля сокращает резервы доллара США и евро в пользу юаня и йены
15:32 Итоги валютных торгов 20 апреля 2022 года: курс доллара понизился, курс евро возрос
08:46 Минэнергии - консорциумам "Тамар" и "Левиатан": сначала поставки израильским потребителям, потом экспорт
15:32 Итоги валютных торгов 19 апреля 2022 года: курсы доллара и евро возросли
14:24 Производитель косметики и бытовой химии Henkel уходит из России
10:09 Израиль вложит $18 млн долларов в консорциум компаний и лабораторий по выращиванию мяса в пробирке
09:25 Замдиректора отделения банка "Дисконт" сообщал любовнице данные о счете ее бывшего мужа
08:06 Всемирный банк резко снизил прогноз на темпы роста глобальной экономики
Загрузка...