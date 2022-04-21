Из-за дефицита деталей российскому атвопрому разрешили вернуться к стандарту EURO-0

Российские автомобилестроительные корпорации начали производство автомобилей с двигателями, соответствующими экологическим стандартам 30-летней давности, сообщает "Коммерсантъ".

До сих пор в России действовал стандарт EURO-5, однако из-за отсутствия комплектующих, вызванного введенными в ответ на вторжение в Украину санкциями, концерны получили разрешение устанавливать двигатели, соответствующие стандартам EURO-0, 1, 2, 3 и 4.

В частности, КАМАЗ перешел на производство в соответствии со стандартом EURO-2, действовавшим на Западе в 1996-2000 годах, а в России – с 2002 года.

Разрешение действует до конца 2022 года и не распространяется на продолжающих действовать в России иностранных производителей (китайских).