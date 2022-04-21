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NEWSru.co.il :: Экономика21 апреля 2022 г., 20:31

Уровень инфляции в Новой Зеландии и Канаде обновил 30-летние максимумы

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Уровень инфляции в Новой Зеландии и Канаде обновил 30-летние максимумы

Статистическое бюро Новой Зеландии сообщило, что уровень годичной инфляции по итогам первого квартала 2022 года составил 6,9%, что является рекордным показателем с июня 1990 года.

На этой неделе Резервный банк Новой Зеландии в четвертый раз подряд повысил учетную ставку, доведя ее до 1,5%, и аналитики прогнозируют дополнительное повышение ставки в мае на 0,5%.

Статистическое бюро Канады также сообщило о продолжающемся росте инфляции, достигшей в марте 6,7% - самого высокого показателя с января 1991 года.


Напомним, что в США уровень инфляции в марте составил 8,5%, в зоне евро – 7,4%.

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