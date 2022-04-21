Глава Fed: повышение учетной ставки сразу на 0,5% вполне возможно

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил на встрече с представителями Международного валютного фонда о необходимости решительных мер по борьбе с инфляцией.

"Я считаю, что необходимо реагировать быстрее, и повышение учетной ставки сразу на 0,5% будет рассматриваться на ближайшей встрече ФРС в мае", - заявил Пауэлл.

Заявление Пауэлла соответствует прогнозам аналитиков о повышении учетной ставки в США в мае на 0,5%, а не на 0,25%.