Украина закупит в Израиле препарат для лечения острой лучевой болезни

На фоне растущей угрозы со стороны России и всего через несколько недель после удара российского БПЛА-камикадзе по саркофагу 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС появилась информация о заключенном соглашении между израильской компанией биотехнологий Pluri (ранее называвшейся Pluristem) и украинским банком пуповинной крови Hemafund.

Как сообщает The Times of Israel, базирующаяся в Хайфе компания Pluri вступила в сотрудничество с украинским банком пуповинной крови Hemafund, в рамках соглашений (в случае, если будет найдено внешнее финансирование проекта), в Украине будет создаваться и распространяться разработанная компанией Pluri плацентарная клеточная терапия PLX-R18 – препарат, созданный для лечения опасной для жизни лучевой болезни.

Лучевая болезнь, или гематопоэтический острый радиационный синдром, возникает при воздействии высоких уровней ионизирующего излучения на человека, например, во время ядерной атаки или аварии. За ним следует разрушение костного мозга и клеток крови, что приводит к тяжелой анемии, кровотечениям, уничтожению иммунитета и инфекциям. Смерть может наступить через четыре-восемь недель, если не будет получено эффективное лечение.

Компания Pluri в течение последних двух десятилетий разрабатывала технологию на основе стволовых клеток из плаценты, пожертвованной здоровыми женщинами со всего Израиля, родившими путем кесарева сечения. Клетки плаценты культивируются в запатентованной компанией Pluri 3D-биореакторной системе с микросредой, имитирующей человеческое тело.

Попав в биореактор, стволовые клетки начинают контактировать друг с другом и размножаться, подобно тому, как это происходит в человеческом теле. Используя метод 3D-клеточного размножения, одна клетка плаценты может может создать миллиарды отдельных клеток, в результате чего клетки из одной плаценты могут лечить более 20 тысяч пациентов.

По словам доктора Нимрода Бар-Цви, коммерческого директора компании Pluri, когда препарат вводится пациенту, он стимулирует собственные возможности человеческого организма для реактивации и регенерации клеток крови, смягчая эффект воздействия радиации. Компания Pluri утверждает, что разработанное ею лечение стимулирует и восстанавливает производство всех трех типов клеток крови, образующихся в костном мозге: белых и красных кровяных телец (лейкоцитов и эритроцитов), а также тромбоцитов.

Pluri заявила, что ее PLX-R18 была безопасно протестирована как на людях, так и на животных. Результаты серии недавних исследований на животных ее стволовой клеточной терапии после воздействия радиации продемонстрировали увеличение выживаемости с 29% в группе плацебо до 97% в группе лечения.

Применение PLX-R18 в качестве профилактической меры за 24 часа до воздействия радиации и снова через 72 часа после воздействия привело к увеличению показателей выживаемости с 4% в группе плацебо до 74% в группе лечения. Ранее FDA одобрило заявку на исследование нового лекарства для PLX-R18 для лечения лучевой болезни и присвоило ему статус орфанного препарата. Это означает, что в случае ядерного инцидента Pluri могла бы использовать препарат для лечения пострадавших.

Согласно условиям соглашения о сотрудничестве с Hemafund и при условии получения внешнего финансирования от правительства и частного сектора, опытная биотехнологическая компания произведет и поставит начальную партию в 12 тысяч доз своего PLX-R18, достаточную для лечения 6 тысяч человек. Дозы будут храниться и управляться Hemafund и доставляться в медицинские учреждения по всей Украине в случае необходимости.