Управление безопасности дорожного движения: в 2024 году ДТП обошлись Израилю в 20 млрд шекелей

Согласно данным Национального управления по безопасности дорожного движения, ущерб экономике Израиля от дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в 2024 году составил 4,5 миллиарда шекелей.

В этом году в ДТП погибли 439 человек, на 22% больше, чем в 2023. В последний раз такое количество смертей на дорогах наблюдалось в 2006 году, в год Второй Ливанской войны и операции "Нерушимая скала" в секторе Газы.

Количество пострадавших в ДТП, получивших тяжелые травмы, выросло на 1,1% до 2714 человек, а ущерб от таких ДТП составил 7,2 миллиарда шекелей.

Общая стоимость ущерба от ДТП составила в 2024 году 19,6 миллиарда шекелей или около 1% ВВП страны.