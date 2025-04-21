Управление безопасности дорожного движения: в 2024 году ДТП обошлись Израилю в 20 млрд шекелей
время публикации: 21 апреля 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 22:53
Согласно данным Национального управления по безопасности дорожного движения, ущерб экономике Израиля от дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в 2024 году составил 4,5 миллиарда шекелей.
В этом году в ДТП погибли 439 человек, на 22% больше, чем в 2023. В последний раз такое количество смертей на дорогах наблюдалось в 2006 году, в год Второй Ливанской войны и операции "Нерушимая скала" в секторе Газы.
Количество пострадавших в ДТП, получивших тяжелые травмы, выросло на 1,1% до 2714 человек, а ущерб от таких ДТП составил 7,2 миллиарда шекелей.
Общая стоимость ущерба от ДТП составила в 2024 году 19,6 миллиарда шекелей или около 1% ВВП страны.