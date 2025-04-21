В воскресенье начнутся забастовочные санкции в школах и детских садах

Профсоюз учителей, в канун праздника Песах объявивший состояние трудового конфликта, сообщил, что 27 апреля начнет забастовочные санкции.

На первом этапе учеба в детских садах, начальных школах и младших классах средних школ Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и Беэр-Шевы будет начинаться в 10:00. В период с 08:00 до 10:00 учителя и воспитатели будут проводить разъяснительные собрания.

Причина конфликта – снижение зарплат учителей с 1 мая на 3,3% на период до 31 декабря.

Напомним, что, по договору с Всеобщей федерацией профсоюзов ("Гистадрут Клалит"), зарплаты госслужащих в 2025 году должны быть снижены на 2,3%, а в 2026 году – на 1,2%.

Для госслужащих, которых представляет федерация, было договорено, что снижение вступит в силу с декабря 2024 года, однако профсоюз учителей и профсоюз врачей не входят в федерацию, и для применения договора к ним необходимо его утверждение Кнессетом.

В связи с затягиванием процесса утверждения госбюджета снижение зарплат у учителей и врачей было реализовано только с зарплаты за апрель. Чтобы избежать образования прорехи в госбюжете, увеличило вычеты для учителей и врачей в 2025 году с тем, чтобы им за 9 месяцев сняли то, что должны были снять за 12 месяцев.

Председатель профсоюза Яфа Бен-Давид утверждает что, в отличие от большинства госслужащих, для которых речь идет фактически об отсрочке в получении обещанного повышения зарплат, для учителей речь идет о реальном снижении зарплаты.

Утверждение Бен-Давид верно, поскольку учителя успели получить свои повышения зарплат в рамках коллективного трудового соглашения полностью, тогда как другие госслужащие должны были начать получать их в 2025 году.

Министерство просвещения обратилось в суд по трудовым спорам с требованием запретить забастовочные санкции, поскольку в рамках коллективного трудового соглашения профсоюз обязался не прибегать к забастовкам.

Параллельно Центр местной власти объявил, что с воскресенья прекратят работать нянечки и помощницы воспитателя в муниципальных садах по всей стране (кроме городов, входящих в Форум 15 городов). Муниципалитеты утверждают, что министерства финансов и просвещения нарушили свои обязательства и задним числом сократили объем ставок нянечек на 9-11%.