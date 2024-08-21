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Экономика

Израильская энергетическая компания заключила договор с Google на 1,5 миллиарда долларов

время публикации: 21 августа 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 09:47
Электростанция Energix в Неот Ховав
Wikipedia. Photo: Amiromania

Израильская компания Energix Renewable Energies, специализирующаяся на строительстве солнечных и ветряных электростанций, сообщила о подписании договора о налоговом партнерстве с корпорацией Google.

Налоговое партнерство в секторе "зеленой энергетики" призвано обеспечить инвестиции в производство электричества из возобновляемых источников энергии путем предоставления налоговых льгот крупным корпорациям, инвестирующим средства в производителей.

В данном случае, Google будет инвестировать в проекты Energix и получать значительную часть налоговых льгот, связанных с этими инвестициями, что позволит обеим компаниям оптимизировать свои финансовые и налоговые позиции.

Для Energix стоимость сделки оценивается в 1,3-1,5 миллиарда долларов за период до 2030 года. Google станет налоговым партнером компании в энергетических проектах в США общей мощностью 1,5 гигаватта.

Экономика
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