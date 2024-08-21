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Экономика

JP Morgan дважды за две недели ухудшил прогноз по экономике Израиля

время публикации: 21 августа 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 09:06
JP Morgan дважды за две недели ухудшил прогноз по экономике Израиля
Yonatan Sindel/Flash90 и AP Photo/Michel Euler

Американский инвестиционный банк JP Morgan опубликовал второе за две недели уточнение прогноза по экономике Израиля, снизив прогноз темпов роста на 2024 год с 1,6% до 1,4%.

Причина дополнительного ухудшения прогноза – неожиданно низкий показатель темпов роста во втором квартале 2024 года – всего 1,2% в годовом исчислении вместо прогнозировавшихся 6%.

Не оставили в банке без внимания и рост инфляции, снова вышедшей за рамки целевого коридора и достигшей уровня 3,2%. При этом отмечается, что в отличие от остального мира, где инфляция все ее остается высокой в секторе услуг, в Израиле высокими остаются цены на товары.

Две недели назад банк снизил прогноз с 1,7% до 1,6%.

Экономика
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