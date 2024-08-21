JP Morgan дважды за две недели ухудшил прогноз по экономике Израиля

Американский инвестиционный банк JP Morgan опубликовал второе за две недели уточнение прогноза по экономике Израиля, снизив прогноз темпов роста на 2024 год с 1,6% до 1,4%.

Причина дополнительного ухудшения прогноза – неожиданно низкий показатель темпов роста во втором квартале 2024 года – всего 1,2% в годовом исчислении вместо прогнозировавшихся 6%.

Не оставили в банке без внимания и рост инфляции, снова вышедшей за рамки целевого коридора и достигшей уровня 3,2%. При этом отмечается, что в отличие от остального мира, где инфляция все ее остается высокой в секторе услуг, в Израиле высокими остаются цены на товары.

Две недели назад банк снизил прогноз с 1,7% до 1,6%.