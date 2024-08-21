Цена стандартного слитка золота превысила миллион долларов

На фоне ожиданий снижения Федеральной резервной системой учетной ставки в США стоимость унции золота на мировых рынках превысила во вторник отметку в 2500 долларов и находится районе отметки 2530 долларов.

Таким образом, стоимость стандартного слитка золота весом 400 унций превысила миллион долларов. Стоимость грамма золота – около 28 долларов.

Золото традиционно является активом-убежищем в периоды высокого уровня неопределенности, и аналитики прогнозируют дополнительный рост цен на него до 2600 долларов за унцию к концу года.