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Экономика

Цена стандартного слитка золота превысила миллион долларов

время публикации: 21 августа 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 08:07
Цена стандартного слитка золота превысила миллион долларов
AP Photo/Mike Groll, File

На фоне ожиданий снижения Федеральной резервной системой учетной ставки в США стоимость унции золота на мировых рынках превысила во вторник отметку в 2500 долларов и находится районе отметки 2530 долларов.

Таким образом, стоимость стандартного слитка золота весом 400 унций превысила миллион долларов. Стоимость грамма золота – около 28 долларов.

Золото традиционно является активом-убежищем в периоды высокого уровня неопределенности, и аналитики прогнозируют дополнительный рост цен на него до 2600 долларов за унцию к концу года.

Экономика
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