Профсоюз учителей и национальный родительский комитет против набора учителей среди безработных

Глава профсоюза учителей Яффа Бен-Давид выступила с резкой критикой в адрес министерства просвещения, запустившего кампанию по поиску обладателей второй академической степени без педагогического образования для начальных школ через государственную службу трудоустройства.

"Мы договорись с правительством о выделении бюджета, часов и людей с целью помочь ученикам, а теперь они (минпрос) обращаются в службу трудоустройства, чтобы набрать учителей из числа безработных. До чего мы докатились", - заявила Бен-Давид на конференции, посвященной подготовке к новому учебному году.

Председатель национального родительского комитета Мером Шиф поддержал главу профсоюзов, заявив, что родители не допустят к преподаванию учителей без педагогической подготовки.

Напомним, что в связи с дефицитом учителей в Израиле министерство просвещения начало кампанию по найму специалистов, обладающих второй академической степенью (MA), но не имеющих педагогического диплома.

Условием для найма является наличие второй академической степени и подтвержденный опыт работы в сфере, которую будущий учитель будет преподавать. Еще одним условием является отсутствие опыта работы в системе образования или, по крайней мере, три последних года вне системы образования.

Такие учителя смогут рассчитывать на более высокую зарплату (16000 шекелей за полную ставку вместо 9000 шекелей у начинающего учителя), но будут наниматься по индивидуальному контракту и не будут иметь защиты профсоюза от увольнения.

В общей сложности минпрос сможет заполнить таким образом не более 6% от общего количества ставок в системе. Кампания предназначена на текущий момент для набора учителей в начальные школы, поскольку пока что минпросу удалось договориться по данному вопросу только с профсоюзом учителей. Организация учителей средних и старших классов выступает категорически против данного шага, что является основным камнем преткновения на пути к подписанию нового коллективного трудового соглашения в средних школах.