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Мэрия Иерусалима выплатит 38000 шекелей компенсации за несоблюдение запрета на курение на стадионе

время публикации: 21 августа 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 22:00
Мэрия Иерусалима выплатит 38000 шекелей компенсации за несоблюдение запрета на курение на стадионе
Nati Shohat/Flash90

Болельщики иерусалимского футбольного клуба "Апоэль", отец и сын, получат от мэрии Иерусалима 38000 шекелей компенсации за ущерб от пассивного курения на матчах любимого клуба на его домашнем стадионе.

Истцы обвинили мэрию и муниципальную компанию по культуре и спорту в практически полном отсутствии мер по надзору за соблюдением запрета на курение в общественных местах.

В иске, поданном в суд по мелким искам, подчеркивалось, что стюарды, муниципальные инспекторы и сотрудники полиции, которые по идее должны следить за этим, курили прямо на стадионе вместе с болельщиками.

Муниципалитет утверждал, что иск должен рассматриваться в административном суде, однако суд по мелким искам постановил, что данное дело находится в его юрисдикции.

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