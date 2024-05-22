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Израиль

БАГАЦ потребовал от государства объяснить, почему нет запрета на курение на балконе

время публикации: 22 мая 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 09:34
БАГАЦ потребовал от государства объяснить, почему нет запрета на курение на
Nati Shohat/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал указ, требующий от государства в течение 60 дней объяснить, почему оно ничего не предпринимает для предотвращения сигаретного дыма из одной жилой квартиры в другую в многоквартирных домах.

Судьи Узи Фогельман, Офер Гроскопф и Йехиэль Кашер постановили, что министерство экологии, министерство национальной безопасности и министерство здравоохранения должны разъяснить, почему они не используют для этого Закон о предотвращении вреда от 1961 года, или не ищут иных способов для решения проблемы.

Судьи отметили проблематичность вмешательства в действия, предпринимаемые человеком в своем доме, однако указали, что в некоторых случаях, таких как чрезвычайно громкая музыка, такое вмешательство возможно.

Иск был подан организацией "Чистый воздух" и группой граждан, страдающих от курящих соседей.

На данный момент министерство экологии не рассматривает курение соседей на балконе как источник вреда согласно Закону о чистом воздухе или Закону о предотвращении экологического вреда.

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