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NEWSru.co.il :: Экономика21 декабря 2021 г., 16:29

Роман Абрамович купил самый дорогой частный самолет в мире

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Роман Абрамович купил самый дорогой частный самолет в мире

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел частный самолет Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью 350 миллионов долларов, став обладателем самого дорогого частного самолета в мире.

Согласно российской версии журнала Forbes, самолет был построен в 2015 году по заказу частной швейцарской авиакомпании Privateair, однако так и не был поставлен заказчику. В 2019 году началось его переоборудование под требования Абрамовича.

Самолет предназначен для перевозки 50 человек, из которых 10 человек персонала и 10 человек охраны. Максимальная дальность полета – 18,4 тысячи километров.


Издание отмечает, что предыдущий самолет Абрамовича, оснащенный противоракетными системами, выставлен на продажу с ценником 100 миллионов долларов.

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