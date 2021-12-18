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NEWSru.co.il :: В мире18 декабря 2021 г., 15:51

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии

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Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии

Российский миллиардер, владелец "Челси" Роман Абрамович стал гражданином Португалии, сообщает "Медуза" со ссылкой на португальский таблоид Público.

По информации издания, Абрамович натурализовался по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове. Бизнесмен подал документы на гражданство в октябре 2020 года, процедура завершилась в апреле 2021 года. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальской еврейской общины, партнером которой был Абрамович.

Газета Público отметила, что после получения португальского паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии.


Роман Абрамович или его представители пока не комментировали эту информацию.

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