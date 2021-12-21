Коньяк во время "короны": как повлияла пандемия на рынок алкоголя

Компания ODV, занимающаяся импортом в Израиль коньяка, арманьяка и кальвадоса малых независимых производителей, с началом пандемии начала проводить дегустации в формате "Зум". Это позволило ей расширить круг ценителей трех великих французских бренди. О том, как компания справилась с новыми обстоятельствами, NEWSru рассказал один из ее совладельцев Дима Мошкович.

Беседовал Павел Вигдорчик.

Как повлияла эпидемия коронавируса на производство и потребление коньяка?

С производством коньяка – как и других алкогольных напитков – возникли проблемы. Виноград, конечно, расти не перестал, но, например, была нехватка бутылок, нехватка пробок. То есть разливать производители не могли. Не было коробок, еще чего-то… Но, поскольку мы работаем с мелкими домами, а им надо немного, то мы такие проблемы ощутили лишь однажды, с самым крупным из этих домов, который на две недели задержал доставку из-за того, что не было пробок.

Они об этом нам написали - было летом, когда все открылось, и учреждения туристической ниши - рестораны, гостиницы – начали массово заказывать спиртное. И дом Chateau de Montifaud предупредил, что произошел большой всплеск заказов, и нам может не хватить.

То есть оно как качели качалось. Во всем мире и на дому стали пить больше, и магазины начали продавать больше. А Duty free, где народ любит покупать алкоголь, стояли закрытыми, рестораны тоже, и народ перешел пить домой. Я подозреваю, что, с точки зрения производителей, спрос не изменился, люди пить больше не стали.

Но ведь алкоголем принято снимать стресс. Это не увеличило потребление?

Может, чуть. Но в принципе, потребление не выросло, оно просто переехало из одного места в другое, а продажи - из одного ритейла в другой.

В прошлой беседе мы уже говорили о том, что коньячная отрасль – одна из наиболее регламентированных в производстве алкоголя. Обычно подобные кризисы приводят к снижению регламентации. Происходит ли это сейчас?

Не похоже, чтобы это происходило. Последнее "землетрясение" в регуляции произошло за пару лет до эпидемии. Тогда были отпущены вожжи в том, что касается бочек. Раньше для коньяка использовались только бочки только из лимузенских или тронсейских дубов, а если подержанные – то только из-под коньяка.

Кстати, существуют дома, которые работают только с подержанными бочками – например, Delamain. Они небольшой негоциант, у них нет своих виноградников, они покупают спирты. Они покупают у Hennessy подержанные бочки. И их самый младший коньяк 25-летний. Светлый, элегантный, но его приходится ждать.

Но это было раньше. А накануне "короны" это регуляцию отменили. Регулятор сказал, что можно держать и в других бочках тоже. Это попытка хоть как-то удержаться на дистанции рядом с виски, внести что-то новое. И сразу начался выпуск коньяков, финишировавших в бочках из-под бурбона, хереса. Это изменяет напиток, и в производстве виски такое используется сплошь и рядом.

Мне очень тяжело говорить в подобных понятиях. Изменился букет, что же касается качества, я не уверен, что это правильное слово. Он стал непохожим на тот коньяк, что был раньше, появился новый вкус. Если коньяк качественный, если все сделано правильно, грамотно, чисто, то качество никуда не уйдет. Но он видоизменился, это верно. Делают так не все. Из наших производителей только один запустил такой коньяк. И у нас есть арманьяк, который выдерживают в бочках из-под сотерна. Я в него влюблен, он просто великолепен.

С началом пандемии вы начали проводить дегустации в "Зуме", а некоторое время назад возобновили дегустации вживую. В чем особенности каждого метода, что интереснее вам?

Каждый интересен по-своему. За эти два года мы провели множество дегустаций он-лайн, и они не остановились, когда мы возобновили фронтальные. У "Зума" есть своя аудитория, которая не хочет садиться в машину и куда-то ехать, или люди, которые просто далеко живут.

После хорошей дегустации, пожалуй, даже не стоит садиться за руль…

В общем, да. Люди, которые посознательней, выплевывают.

Подозреваю, что таких мало.

Их немного, но мы много и не наливаем. Это не банкет, мы наливаем, чтобы попробовать. Чтобы продегустировать, много не требуется. Тебе и глотать-то не надо, ты на более раннем этапе можешь понять про него все, что нужно.

А дегустации в "Зуме" мы начали делать из-за "короны", иначе и не дернулись бы. Мы задумывались о том, чтобы делать дегустационные наборы и рассылать тем, кто не может приехать. Но не думали проводить дегустации он-лайн.

То есть вы открыли новый сегмент рынка?

Среди участников были и люди, которые уже не раз покупали наши продукты. Но попасть на лекцию не получалось в силу удаленности или ограниченных возможностей. Скорее мы смогли прийти к людям домой с лекцией и возможностью попробовать много разных коньяков, арманьяков и кальвадосов.

Ну и конечно новые клиенты появились. Мы проводили каждую дегустацию дважды: на русском и на иврите. И записывали их. А теперь те, кто на них не попал, покупают дегустационные сеты и получают линк на запись соответствующей дегустации со всеми объяснениями.

То, что дегустационные сеты зажили своей жизнью и превратились в самостоятельный продукт стало для нас неожиданностью. Первую дегустацию я записывал, чтобы сделать потом работу на ошибками, но вдруг через пару дней кто-то купил сет, который все еще висел на сайте, потом еще и еще. Предложили людям запись, они с удовольствием согласились. То есть "Зум" породил новый для нас продукт.

Кстати, до 31 декабря такой сет можно будет приобрести на сайте ODV с 10% скидкой по промокоду TS10SH.

Участники этих дегустаций реагируют одинаково или по-разному?

По-разному. Кто-то сидит с выключенной камерой, кто-то с включенной. Были целые компании, участвовавшие в дегустациях вместе. По два человека мы видим практически постоянно.

На этом этапе я разницы не вижу никакой, "русских" просто больше. Среди русскоязычных коньяк популярнее, чем среди коренных израильтян. И дети "русских" уже тоже начинают интересоваться.

Кстати, о русскоязычной израильской общине. Мы накануне Нового года, а этот праздник связан и со спиртным – конечно, прежде всего, с шампанским, а не с коньяком. Но чувствуете ли вы увеличение спроса?

Чувствуем каждый год. Декабрь как правило активный месяц. Тем более, что мы когда-то и шампанское привозили, в основном, чтобы самим выпить. Несколько лет назад мы приволокли 300-400 бутылок и что-то из этого продали.

Вы коснулись соперничества коньяка и виски. Ваш прогноз: как оно будет развиваться? Есть ли у коньяка шанс?

По ряду объективных причин у коньяка нет шанса даже приблизиться к виски. Во-первых, его сильно меньше. Он делается в одном небольшом районе – в Коньяке. Скажем 200 миллионов бутылок в год. Виски делают по всему миру, не только в Великобритании и Ирландии, но и на Тайване, в Японии, в Израиле. Этот продукт не ограничен географически.

Ну и цены, конечно, тоже на стороне виски. Приличный виски можно купить уже за 150 шекелей, а у нас такие деньги стоит VS, он не такой вкусный для широкого потребителя. Потом, в гораздо более старших градациях, цены на виски улетают под небеса, а на коньяк все еще остаются на Земле. 50-летний коньяк я продаю, скажем, за 1200 шекелей, то 50-летний виски будет стоить 50000 евро. Так что старый коньяк значительно доступнее старого виски.

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