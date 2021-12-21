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NEWSru.co.il :: Экономика21 декабря 2021 г., 09:18

Минфин объявил конкурс на должность директора управления госкомпаний

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Минфин объявил конкурс на должность директора управления госкомпаний

Министерство финансов после длительной задержки объявило о проведении конкурса на должность директора управления государственных компаний, пустующую уже больше года.

Должность директора управления госкомпаний оказалась камнем преткновения в войне, объявленной более года назад Давидом Амсалемом ("Ликуд"), на тот момент занимавшим пост министра, в попытке получить контроль над назначениями членов советов директоров в государственные компании.

Среди прочего, при подготовке конкурса Амсалем снизил требования к претендентам на должность директора управления до уровня, вызвавшего обвинения в их подгонке под определенную кандидатуру. После прихода к власти нового правительства конкурс был заморожен, и только теперь был объявлен снова. При этом требования были повышены, но не до изначального уровня.


Текущие требования к претендентам – наличие первой академической степени, десять лет опыта работы в экономической сфере или в сфере корпоративного права и пять лет опыта работы на высокопоставленной руководящей должности, или же десять лет работы на высокопоставленной руководящей должности и пять лет работы в экономической сфере или в сфере корпоративного права.

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