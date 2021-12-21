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NEWSru.co.il :: Экономика21 декабря 2021 г., 07:25

В 2022 году электричество для домохозяйств подорожает на 4,9%

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В 2022 году электричество для домохозяйств подорожает на 4,9%

Управление электроэнергии опубликовало для слушаний решение о повышении тарифа на электричество для домохозяйств в 2022 году на 4,9% до 53,14 агорот за киловатт/час.

Причиной столь резкого повышения тарифа указано подорожание угля на мировых рынках более чем в два раза. На текущий момент доля угля в выработке электричества составляет 23%, однако она должна снижаться в ближайшие годы до полного прекращения использования угля в 2026 году.

В управлении подчеркивают, что в повышении тарифов уже заложено снижение доли угля в выработке электричества до 20%, запланированное на 2022 год.


Дополнительными причинами роста тарифа стало увеличение доли электроэнергии из возобновляемых источников, производство которой на текущий момент дороже, чем из природного газа, а также рост инфляции.

Укрепление курса шекеля по отношению к доллару частично скомпенсировало подорожание.

Окончательное решение будет объявлено после завершения слушаний и вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

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