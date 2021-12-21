Суд обязал пенсионную кассу "Мейтав Даш" вернуть 125 тысячам членов 0,4 миллиарда шекелей комиссионных

Тель-Авивский окружной суд вынес в понедельник, 20 декабря, окончательное постановление по представительскому иску против пенсионной кассы "Мейтав Даш".

В рамках иска, поданного в 2015 году, пенсионная касса обвинялась во взимании с членов комиссионных, отличных от тех, которые были согласованы при вступлении в кассу.

В августе 2021 года судья Михаль Агмон-Гонен постановила, что касса должна вернуть "лишние" комиссионные. Декабрьское заседание было посвящено определению точной суммы выплат.

В общей сложности около 125 тысяч членов кассы должны получить 399.984.000 шекелей, то есть около 3200 шекелей на человека. Кроме того, двое истцов получат 2,3 миллиона шекелей компенсации, а адвокаты, которые вели дело – 15 миллионов шекелей.

Данное дело – один из немногих представительских исков, прошедших полное рассмотрение в суде до вынесения приговора, а не закрытых в рамках внесудебной сделки. Размер компенсации также является одним из крупнейших в истории израильских представительских исков.

Компания "Мейтав Даш" уже заявила, что намерена оспорить решение в Верховном суде.