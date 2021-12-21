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NEWSru.co.il :: Экономика21 декабря 2021 г., 16:44

MasterCard выкупает израильский стартап у McDonald и открывает свой технологический центр в Израиле

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MasterCard выкупает израильский стартап у McDonald и открывает свой технологический центр в Израиле

Финансовая корпорация MasterCard договорилась о покупке израильской стартап-компании Dynamic Yield у американского гиганта фастфуда McDonalds.

В 2019 году McDonalds купил стартап, специализирующийся на технологиях кастомизации, за 300 миллионов долларов. Сумма новой сделки оценивается на сотни миллионов долларов дороже.

Компания была создана в 2012 году и до покупки McDonalds мобилизовала у инвесторов 80 миллионов долларов. После завершения сделки, которое ожидается во втором квартале 2022 года, технический директор Dynamic Yield Ури Бауэр будет назначен исполнительным вице-президентом глобальной корпорации MasterCard.


На базе израильского стартапа будет создан технологический центр MasterCard. На текущий момент штат компании составляет 320 человек, из которых 220 работают в Израиле.

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