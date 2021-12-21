Пенсионерам снизят комиссию за управление пенсионными накоплениями до 0,3%

Министр финансов Авигдор Либерман и директор управления рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений Моше Барекет подписали и передали на утверждение финансовой комиссии Кнессета указ о снижении максимального размера комиссии за управление накоплениями для пенсионеров.

Хотя в последние годы, благодаря изменениям в регуляции, комиссионные за управление пенсионными накоплениями существенно снизились, эта тенденция не коснулась тех, кто уже вышел на пенсию.

Фонды пользовались тем, что пенсионеры уже не могут перейти к конкуренту, и повышали комиссионные до 0,5% от накоплений. После утверждения постановления максимальный размер комиссии для пенсионеров будет снижен с 0,5% до 0,3%.