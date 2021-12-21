Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика21 декабря 2021 г., 12:50

Пенсионерам снизят комиссию за управление пенсионными накоплениями до 0,3%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Директор управления рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений Моше Барекет и министр финансов Авигдор Либерман

Министр финансов Авигдор Либерман и директор управления рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений Моше Барекет подписали и передали на утверждение финансовой комиссии Кнессета указ о снижении максимального размера комиссии за управление накоплениями для пенсионеров.

Хотя в последние годы, благодаря изменениям в регуляции, комиссионные за управление пенсионными накоплениями существенно снизились, эта тенденция не коснулась тех, кто уже вышел на пенсию.

Фонды пользовались тем, что пенсионеры уже не могут перейти к конкуренту, и повышали комиссионные до 0,5% от накоплений. После утверждения постановления максимальный размер комиссии для пенсионеров будет снижен с 0,5% до 0,3%.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:44 MasterCard выкупает израильский стартап у McDonald и открывает свой технологический центр в Израиле
16:29 Роман Абрамович купил самый дорогой частный самолет в мире
15:28 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро продолжают повышаться
12:50 Пенсионерам снизят комиссию за управление пенсионными накоплениями до 0,3%
10:40 Коньяк во время "короны": как повлияла пандемия на рынок алкоголя
09:18 Минфин объявил конкурс на должность директора управления госкомпаний
07:25 В 2022 году электричество для домохозяйств подорожает на 4,9%
07:03 Суд обязал пенсионную кассу "Мейтав Даш" вернуть 125 тысячам членов 0,4 миллиарда шекелей комиссионных
21:19 После объявления Эрдогана о приверженности ценностям ислама курс лиры рухнул на 7% за сутки
20:49 Банк Израиля запускает в оборот памятную монету в 5 шекелей с благодарностью медикам
Загрузка...