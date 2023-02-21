Проект закона о регулировании народного хозяйства Израиля на 2023-2024 годы. Краткое изложение. Часть 2

15 февраля министерство финансов опубликовало для подачи замечаний населения проект закона о регулировании народного хозяйства на 2023-2024 годы. Подача замечаний населения возможна до 20:00 22 февраля на сайте министерства финансов.

На 282 страницах черновика изложены инициативы 57 реформ в различных сферах деятельности, разделенных на шесть групп.

Сегодня редакция NEWSru.co.il публикует краткое изложение второй части закона, в которую вошли следующие группы реформ: 3) Усиление конкуренции и снижение централизации рынка; 4) Сокращение бюрократии и регуляции для коммерческого сектора и для населения.

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На прошлой неделе было опубликовано краткое изложение первой части закона, в которую вошли две группы реформ: 1) Интеграция недопредставленных групп населения на рынке труда, укрепление человеческого капитала, технологическая мобильность; 2) Ускорение инфраструктурных проектов и рынок жилищной недвижимости.

Завтра планируется публикация третьей части закона, в которую вошли следующие группы реформ: 5) Повышение эффективности работы государственного сектора; 6) Борьба с нелегальным капиталом.

УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И СНИЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ РЫНКА

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Усиление конкуренции и производства в сельскохозяйственной отрасли

Отменить параграфы Закона о Совете растениеводства, обязывающие фермеров подчиняться решениям Совета, и превратить его в орган, сотрудничество с которым осуществляется на добровольной основе. Также предлагается полностью лишить Совет права на планирование отрасли, включая квоты на производство и согласование цен.

Сокращение централизации и усиление конкуренции на рынке продуктов питания и парфюмерно-косметических товаров

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Запретить крупному поставщику, поставляющему продукты крупного производителя, поставлять розничным торговцам товары других крупных или средних производителей, прямо или косвенно. Крупный поставщик, являющийся одновременно средним производителем, сможет также поставлять свою продукцию в дополнение продукции одного крупного производителя. Крупный поставщик, поставляющий товары крупного производителя, будет иметь право поставлять товары средних производителей, если его поставляет не более половины их продукции по состоянию на 2021 год.

Запретить слияние крупных производителей или крупных поставщиков, поставляющих товары крупного производителя, с крупным производителем, средним производителем или крупным поставщиком, поставляющим товары крупного или среднего производителя.

Запретить крупным поставщикам заключать с розничными торговцами контракты, в рамках которых предоставление скидки на один товар увязывается с объемом продаж другого товара.

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Увеличить полномочия антимонопольного управления по наказанию нарушителей. Создать межведомственную комиссию, которая в течение 180 дней должна подать рекомендации о дополнительных мерах в сфере децентрализации рынка продуктов питания.

Исключить птицефермы и предприятия по забою птиц из числа сельскохозяйственных структур, имеющих освобождение от запрета на картельный сговор.

Снижение дороговизны жизни путем устранения препон для импорта и оптимизации регуляции

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Провести подготовительную работу по выявлению особых израильских стандартов в сфере парфюмерно-косметических товаров, с целью их приведения в соответствие со стандартами, действующих в развитых странах с крупными потребительским рынком. Обеспечить скорейшее внесение изменений в действующее законодательство с целью перевода большей части импорта товаров с формата предварительной проверки на формат декларации о соответствии стандартам с последующей выборочной проверкой.

Завершение реформы импорта продуктов питания и усиление связанного с ней надзора

Завершить начатые в 2022 году законодательные процедуры по сокращению бюрократических требований к импорту продуктов питания. В частности, определить срок хранения яиц вне холодильника в 28 дней, определить, что срок хранения мясной и рыбной продукции устанавливается только производителем, разрешить импорт яиц в розничной упаковке.

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Сокращение регуляции в сфере продуктов питания с целью снижения дороговизны жизни

Ускорить процедуру выдачи временного и постоянного разрешения на импорт яиц и мяса из стран Европейского союза, США и других стран, одобренных ветеринарным контролем. Обязать министерство сельского хозяйства в течение года со дня утверждения закона создать онлайн-платформу, обслуживающую механизмы импорта. Сократить количество документов, необходимых для освобождения импортированной партии яиц, мяса или птицы .Увеличить срок действия лицензии импортера яиц, мяса или птицы с года до пяти лет. Обеспечить отмену дублирующих процессов при проверке документации.

Создать комиссию по приведению порядка регуляции в соответствие с международными стандартами. Комиссия должна представить свои рекомендации в течение полугода.

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Сокращение регуляции в сфере овощей и фруктов с целью снижения дороговизны жизни

Облегчить ограничения на ввоз фруктов и овощей, включая расширение списка стран и регионов, из которых импорт возможен при соблюдении требований, а также расширение списка наименований продуктов, импорт которых разрешен. Обеспечить возможность подачи документации онлайн. Облегчение регуляции не будет касаться импорта цитрусовых, картофеля, манго и бананов.

Обязать управление по защите растительности в течение 90 дней со дня принятия закона обратиться к три основных экспортеров каждого из следующих овощей и фруктов с целью урегулирования импорта в Израиль: авокадо, персик, виноград, арбузы, помидоры, кабачки, перец, огурцы, батат. В случае, если какая-либо из стран-экспортеров не соответствует требованиям или не отвечает на запросы, перейти к следующей по величине стране-экспортеру.

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Обязать управление по защите растительности в течение 90 дней со дня принятия закона обратиться к трем странам-экспортерам бананов, авокадо, манго, цитрусовых и картофеля с целью обеспечения возможности лицензированного импорта.

Запчасти для автомобилей

Обязать министра транспорта обеспечить регулярную публикацию индекса стоимости текущего обслуживания автомобиля, начиная с июня 2023 года. Обязать министерство транспорта сформировать методологию составления индекса, основанную на ценах на запчасти и на техническое обслуживание. Обязать продающие автомобили структуры публиковать данные индекса текущего обслуживания.

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Изменить механизм оценки ремонта автомобилей с тем, чтобы он основывался на рыночных ценах, а не на прейскуранте импортеров.

Повышение хозяйственной эффективности туристической отрасли

Отменить освобождение от НДС на услуги, приобретаемые иностранными туристами, включая отели, аренду автомобилей, рестораны, услуги гидов, туристических агентов, медицинского туризма.

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Возложить на министра финансов обязанность продвижения законодательства, обеспечивающего налогообложение глобальных онлайн платформ, действующих в сфере туризма в Израиле.

В постановлениях о муниципальном налоге включить в определение термина "Отель" жилые квартиры, служащие для краткосрочной аренды в течение более 90 дней в год для трех арендаторов и более (на срок от одного до 45 дней каждый).

Сокращение дублирования частных медицинских страховок

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При наличии у клиента частного страхового полиса и дополнительной страховки больничной кассы, покрывающих операции "с первого шекеля", постановить, что при наступлении страхового случая и активации частной страховки страховая компания возьмет на себя полную стоимость фактической выплаты по полису, а в случае активации страховки через больничную кассу страховая компания возместит больничной кассе расходы по прейскуранту министерства здравоохранения.

Возложить на министерство юстиции создание механизма, обеспечивающего больничные кассы возможностью узнать о наличии у пациента частной страховки операций "с первого шекеля". Закон будет распространяться на все полисы, оформленные после вступления закона в силу, а также на групповые и индивидуальные обновляющиеся полисы с момента их обновления.

Реформа на рынке платежей

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Завершить законодательные процессы создания регуляторной среды для предоставления финансовых услуг под эгидой управления рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений, начатые в 2016, 2021 и 2022 годах. В частности, обеспечить возможность осуществления переводов из одной системы платежей между частными лицами (P2P) в другую такую же систему. Также предлагается запретить страховым компаниям предоставлять платежные услуги. Компании кредитных карт, предоставляющие платежные услуги, будут находиться под надзором Банка Израиля.

Сформировать комиссию по внесению изменений в законодательство с целью передачи Почтового банка под эгиду одного из финансовых регуляторов и отмены нераспространения на банк Закона о предоставлении платежных услуг.

Обеспечить возможность компаниям, занимающимся эмиссией кредитных карт для банков, получать согласие клиентов на использование информации, полученной в рамках эмиссии, на предоставление других финансовых услуг.

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Отменить параграф Закона об усилении конкуренции в банковском секторе, касающийся сокращения кредитных рамок банковских кредитных карт.

Обязать банки, отказывающиеся предоставлять услуги лицензированным корпорациям в финансовой сфере, обязаны предоставить аргументированное обоснование отказа инспектору банков в Банке Израиля.

Возложить на министерство финансов, Банк Израиля и антимонопольное управление обязанность в течение 100 дней представить рекомендации по устранению препон для открытия банковских счетов и предоставления банковских услуг структурами, действующими в финансовой сфере, или занимающиеся исследованиями и разработками в финансовой сфере, с упором на предприятия финансовых технологий.

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Реформа на рынке кредитования малых и средних бизнесов

Возложить на министра финансов обязанность проверить необходимость внесения изменений в законодательство с целью расширения базы кредитных данных малых и средних бизнесов.

Увеличить лимит средств, который корпорация может мобилизовать посредством оператора посреднической платформы P2P, с 1 миллиона шекелей до 6 миллионов шекелей.

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Разрешить компаниям внебанковского кредитования мобилизовать деньги для предоставления кредитов не только у банков, но и у институциональных инвесторов.

Увеличение прозрачности банковских комиссионных

Обязать банки на ежемесячной основе уведомлять каждого клиента о сумме комиссионных, взятых с него за предыдущий месяц и о сумме процентов за овердрафт, взятых с клиента за предыдущий месяц.

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Запретить установление в банковских прейскурантах минимального размера комиссии за операцию за исключением комиссий, ценообразование которых находится под надзором государства.

Обязать председателя Банка Израиля в вопросах утверждения банковских прейскурантов и установления размеров комиссий за услуги, ценообразование которых находится под надзором государства, советоваться с министром финансов.

Усиление конкуренции в сфере посредничества в страховании и в пенсионном страховании

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Разрешить малым банкам владеть страховым агентством в сфере общего страхования. Малым банком считать банк, стоимость активов которого составляет менее 10% совокупных активов банковского сектора в Израиле.

Запретить институциональным структурам необоснованно отказываться заключать договор о распространении услуг пенсионной консалтинговой структуры.

Ограничить депонирование средств в накопительные страховые программы только суммами, превышающими потолок пенсионных отчислений (поправка не будет действовать ретроактивно).

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Устранение перекосов на рынке посреднических услуг в сферах страхования и накоплений

Обязать институциональные структуры платить одинаковую комиссию за каждую группу взаимозаменяемых продуктов. Обязать страхового агента возвращать институциональной структуре пропорциональную долю полученной одноразовой комиссии за подписание в случае перевода средств из одной пенсионной кассы в другую или в случае вывода денег из пенсионной кассы до истечения первичного периода (шесть лет), в случае отмены договора о страховании, или в случае перехода клиента к другому агенту.

Запретить до конца 2024 года институциональным инвесторам владеть, прямо или косвенно, более чем 20% акций структуры, являющейся страховым или пенсионным агентом. Обязать министерство финансов за этот период проанализировать вопрос контроля институциональными инвесторами страховых агентов.

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Обязать страховых агентов раскрывать перед клиентами информацию о комиссии, которую агент получит от страховой компании или пенсионного фонда в случае оформления сделки. Обязать институционального инвестора уведомлять клиентов о размере комиссии, которую он платит подписавшему клиента агенту.

Продвижение урегулирования цифровых активов

В течение 180 дней подготовить поправку к закону об упорядоченных финансовых услугах, наделяющую финансового регулятора полномочиями выдавать на облегченных условиях лицензию на предоставление финансовых услуг в Израиле иностранными финансовыми корпорациями, действующими в соответствии с иностранной лицензией, обеспечивающей надлежащий уровень защищенности клиентов.

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Распространить действие Закона об инвестиционных консультациях, Закона о паевых инвестиционных фондах, Закона о ценных бумагах на цифровые активы (криптовалюты и т.д.) и на структуры, работающие с цифровыми активами, и наделить финансовых регуляторов соответствующими полномочиями.

В течение 180 дней подготовить поправку к Ордонансу о подоходном налоге и к Закону об НДС, содержащую положения о налогообложении инвестиций в цифровые активы и операций с цифровыми активами, с сохранением статуса цифрового актива как "актива", а не "валюты" и не "иностранной валюты", определением местонахождения актива и т.д.

Возложить на министра финансов ответственность за определение регулятора, отвечающего за стабильные криптовалюты (Stablecoin – криптовалюта с привязкой к фиатным валютам, драгоценным металлам и т.д.) Возложить на министра юстиции внесение изменений в законодательство с целью защиты потребителей.

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Рассмотреть возможность выплаты налога за операции с цифровыми активами на счет государства в Банке Израиля.

Создать группу по рассмотрению статуса и возможностей регулирования деятельности децентрализованных автономных организаций.

СОКРАЩЕНИЕ БЮРОКРАТИИ И РЕГУЛЯЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА И ДЛЯ ГРАЖДАН

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Мелкий бизнес

Для упрощения интеракций с налоговыми органами создать новый формат налогообложения – "мелкий бизнес" ("осек заир" – עוסק זעיר), предназначенный для самозанятых граждан Израиля с оборотом, не превышающим потолка оборота для бизнесов, освобожденных от отчетности в НДС ("осек патур") (107692 шекелей в год по состоянию на 2023 год). Предлагается разрешить мелким бизнесам списывать 20% оборота в качестве расходов, признаваемых для расчета налогов, без необходимость в предъявлении квитанций. Мелкие бизнесы должны будут подавать налоговую отчетность по упрощенной форме на сайте налогового управления. Бизнесы, соответствующие критериям освобождения от НДС, предлагается автоматически признавать мелкими бизнесами и в рамках нового закона. Мелким бизнесом не может быть признан самозанятый, 25% и более доходов которого приходятся на лицо, бывшее его работодателем в предшествующий трехлетний период, а также самозанятый, более 25% доходов которого приходятся на родственника.

Экологическое лицензирование

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Внести изменения в Закон о чистом воздухе, Закон об опасных веществах и Закон о лицензировании бизнеса поправки, заменяющий лицензии, выдаваемые в рамках этих законов на разные сроки, на единую лицензию на определенный длительный срок в соответствии с правилами, действующими в Европейском союзе.

Сокращение регуляции в системе здравоохранения

Внести в Ордонанс о фармацевтах должность фармацевтического техника, и предоставить ему полномочия по повторной выдаче постоянных препаратов пациента, выдаче препаратов после получения консультации фармацевта, выдаче безрецептурных препаратов и приготовлению простых фармацевтических средств, без ущерба для полномочий фармацевта и старшего фармацевта. Фармацевтическим техником может быть совершеннолетний житель Израиля со средним образованием, владеющий английским и ивритом, прошедший установленную министерством здравоохранения подготовку. Фармацевтический техник не сможет продолжать работать, если предпринял действия, не разрешенные для фармацевтического техника, проявил серьезную неспособность, безответственность или халатность при исполнении профессиональных обязанностей. Министр здравоохранения установит постановления, определяющие, среди прочего, длительность подготовки (не более 600 учебных часов, а для обладателей года опыта работы в аптеке в последние три года не менее, чем на 75% ставки – не более 400 учебных часов).

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Расширить возможность фармацевтов выписывать рецептурные лекарства. Внести в действующее законодательство исправления, разрешающие продажу препаратов из списка разрешенных для открытой продажи (GSL), в торговых автоматах, вручение безрецептурных и рецептурных препаратов посредством локеров, за исключением опасных наркотиков и психотропных препаратов, облегчить курьерскую доставку препаратов из аптеки.

Отменить условие, требующее, чтобы лекарственная комната в аптеке была площадью не менее 30 кв.м., разрешить аптекам задействовать мобильные филиалы. Облегчить отчетность по изменениям в помещении аптеки, сохранив ее только для существенных изменений. Отменить требование площади к площади склада лекарств, заменив его на требование раздельного хранения препаратов и других продаваемых в аптеке товаров. Разрешить ведение цифрового журнала опасных наркотиков.

Вторичный рынок радиочастот

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Внести в Ордонанс о беспроводном телеграфе поправку, разрешающую обладателям лицензии основного пользователя радиочастотами передавать их во вторичное пользование.

Оптимизация процесса рассмотрения регрессных претензий и сокращение бюрократии

С целью сокращения нагрузки на судебную систему обязать министра юстиции рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство с целью введения обязательного арбитража для урегулирования регрессных претензий, когда речь идет о разбирательствах между страховыми и лизинговыми компаниями.

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Внести изменения в закон о наследстве, расширив полномочия регистратора наследств выдавать указы о вступлении в наследство и указы об исполнении завещания без необходимости их передачи на утверждение суда в случаях, когда отсутствуют возражения или особые обстоятельства. Уполномочить регистратора наследств и суд издавать указ об исполнении завещания на основании указа иностранного суда об исполнении завещания, без необходимости в отдельной процедуре.

Создать межминистерскую и межведомственную комиссию с целью рассмотрения способов оптимизации работы судебной системы и сокращения нагрузки на суды. В частности, рассмотреть использование внесудебных механизмов урегулирования конфликтов (арбитраж, медиация, посредничество и т.д.) и внедрение цифровых средств для облегчения административных процедур.

Сокращение объема документации, требуемого при осуществлении отдельных действий регистрационного характера касательно недвижимого имущества.

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С целью ускорения судебных разбирательств провести подготовительную работу и до 1 июня 2024 года обеспечить принятие постановлений следующего предназначения:

Обязать подавать исковые заявления (без приложений) исключительно в виде компьютерного файла с печатным текстом, с указанием исключений. Реализовать рекомендации специальной комиссии о создании национальной базы данных судебных решений. В частности сформировать единый стандарт публикации судебных постановлений всех видов всех инстанций, судебных и квази-судебных, с учетом стандартизации метанданных.

Постановить, что дела, предназначенные для быстрой сдачи в архив, со всеми следственными материалами, будут вестись только в цифровом формате, для прокуратуры – с 1 июня 2023 года, для полицейских обвинителей – с 1 января 2024 года. Все материалы в следственных делах, не являющихся делами об аресте, будут передаваться полицией органам обвинения в цифровом формате с 1 июня 2024 года. Разработка базовых возможностей ознакомления с делом и пометок к нему в различных форматах дигитации всеми уполномоченными структурами, а также возможность подачи обвинительного заключения и начала уголовного процесса в суде к 31 декабря 2024 года. Передача всех следственных материалов в цифровом формате, пригодном к машинному чтению, включая разработку возможностей ведения дела, продвинутой обработки и поиска в уголовных делах, к 1 июня 2025 года. Передача полицией следствия органам обвинения в цифровом формате всех материалов, включая дела об аресте, к 31 декабря 2025 года. Передача органами обвинения в суд всех материалов уголовного дела и ведение дела в безбумажном формате до 31 декабря 2025 года.

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Зарплатный лист и цифровой зарплатный журнал

Разрешить работодателю, обеспечивающему работнику компьютерную инфраструктуру в рамках работы, предоставлять работнику зарплатный лист в цифровом формате без необходимости в согласии работника. При этом необходимо уведомить работника о переходе на цифровой формат и о возможности потребовать возвращения к бумажному формату.

Использование бюджетов развития в местных органах власти

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Разрешить муниципалитетам, имеющим статус финансово устойчивых или особо устойчивых, а также муниципальным корпорациям этих муниципалитетов, заключать долгосрочные контракты без необходимости в санкции министров финансов и внутренних дел. Разрешить таким муниципалитетам и муниципальным корпорациям брать кредиты в рамках бюджета развития без необходимости в санкции министров финансов и внутренних дел, особо устойчивым муниципалитетам – без ограничения, устойчивым – в размере до 10% от текущих доходов муниципалитета. Ужесточить условия признания муниципалитета особо устойчивым.

Создать межминистерскую комиссию по устранению препон для реализации муниципальных проектов развития. Создать комиссию по оптимизации доступных для муниципалитетов источников финансирования проектов, включая развитие рынка муниципальных облигаций, привлечение институциональных инвесторов к финансированию муниципальных проектов и совместную мобилизацию средств несколькими муниципалитетами.

Обязать министерство внутренних дел в течение полугода опубликовать единую инструкцию касательно всех требований и условий для муниципалитетов, желающих взять кредит любого вида. Установить, что при муниципалитет, желающий взять ссуду в размере более 5% от текущих поступлений, должен представить отчет об экономической целесообразности проекта.

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Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов