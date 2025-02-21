Саудовская Аравия увеличивает отпуск по беременности и родам

Министерство человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии объявило о новых поправках к трудовому законодательству королевства.

В частности, срок отпуска по беременности и родам увеличен до 12 недель, которые можно брать, начиная с четырех недель до предполагаемой даты родов. Шесть недель после родов являются обязательным отпуском, остальные шесть недель можно брать по своему усмотрению.

Среди других поправок – право на три дня отпуска в случае смерти брата/сестры, установление срока в 30 дней для уведомления об увольнении со стороны работника и срока в 60 дней для уведомления об увольнении со стороны работодателя.

Испытательный срок также стандартизирован и будет составлять 180 дней, в течение которых любая из сторон может расторгнуть контракт.