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Экономика

Канадская финтек-компания Nuvei закрывает израильский центр и увольняет 40 работников

Рынок труда
Хайтек
Криптовалюта
время публикации: 21 февраля 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 08:45
Канадская финтек-компания Nuvei закрывает израильский центр и увольняет 40 работников
AP Photo/Kin Cheung

Канадская компания Nuvei объявила о решении закрыть свой центр исследований и разработок в Израиле и уволить 40 работников.

Центр Nuvei в Гиватаиме основан на стартап-компании "Симплекс", купленной четыре года назад за 250 миллионов долларов с целью интегрировать в услуги канадской компании платформу покупки и продажи криптовалют.

Экономика
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