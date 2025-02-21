Канадская финтек-компания Nuvei закрывает израильский центр и увольняет 40 работников
время публикации: 21 февраля 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 08:45
Канадская компания Nuvei объявила о решении закрыть свой центр исследований и разработок в Израиле и уволить 40 работников.
Центр Nuvei в Гиватаиме основан на стартап-компании "Симплекс", купленной четыре года назад за 250 миллионов долларов с целью интегрировать в услуги канадской компании платформу покупки и продажи криптовалют.