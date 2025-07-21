Китай начал строительство крупнейшей в мире плотины

Премьер Госсовета Китая Ли Цян 19 июля провел церемонию запуска строительства плотины на реке Ярлунг Цанпо. Этот проект вызвал тревогу у Индии и Бангладеш, сообщает BBC.

Река протекает через Тибетское нагорье и территории двух стран Южной Азии. Проект вызвал критику из-за возможного влияния на жизнь миллионов людей в Индии и Бангладеш, проживающих ниже по течению, а также на экологию и местное население Тибета. Власти Пекина заявили, что главными приоритетами при реализации проекта станут охрана природы и улучшение условий жизни местных жителей. После завершения строительства этот проект стоимостью 12 миллиардов юаней (примерно 1,67 миллиарда долларов США), также известный как ГЭС Мотуо, превзойдет плотину "Три ущелья" и станет крупнейшей в мире, производя в три раза больше электроэнергии.

Эксперты и официальные лица выразили опасения, что новая плотина даст Китаю возможность контролировать или перенаправлять трансграничную реку Ярлунг-Цангпо, которая протекает через индийские штаты Аруначал-Прадеш и Ассам, а также впадает в Бангладеш, соединяясь с реками Сианг, Брахмапутра и Джамна. В отчете австралийского аналитического центра Lowy Institute за 2020 год отмечается, что "контроль над этими реками на Тибетском нагорье фактически позволяет Китаю подрывать экономику Индии".

В январе представитель МИД Индии сообщил, что выразил Китаю обеспокоенность по поводу строительства крупных плотин и призвал Пекин "учитывать интересы стран, находящихся ниже по течению". Также была подчеркнута важность прозрачности и консультаций с этими государствами. В 2020 году Министерство иностранных дел Китая ответило Индии, что строительство плотины на реке – это законное право Китая, и что страна уже учла возможные последствия для территорий ниже по течению. Правительство Бангладеш также выразило обеспокоенность по поводу проекта: в феврале официальные лица направили в Пекин письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию о плотине.

Власти Китая уже давно рассматривают возможность использования гидроэнергетического потенциала в Тибетском автономном районе. Плотина будет расположена в огромном каньоне, который считается самым глубоким и длинным на суше в мире, на участке, где река Ярлунг Цангпо – самая длинная на Тибете – совершает резкий изгиб вокруг горы Намча Барва. Во время этого изгиба, известного как "Большой изгиб", река падает на сотни метров. Ранее сообщалось, что планируется пробурить несколько туннелей длиной 20 км через гору Намча Барва, чтобы направить часть течения реки в обход.

Китай активно изучает возможности строительства крупных плотин и гидроэлектростанций в крутых долинах и на мощных реках западных сельских районов Тибета, чтобы снабжать электроэнергией крупные города на востоке страны. Инициатива, получившая название "сидяньдунсон" или "передача западной электроэнергии на восток", была лично поддержана Си Цзиньпином. Правительство и государственные СМИ представляют эти проекты как выгодные для всех: они способствуют снижению загрязнения, производству чистой энергии и улучшению условий жизни в тибетских деревнях.

Тем не менее, активисты считают, что строительство плотин – это очередной пример эксплуатации тибетского народа и их земель со стороны Пекина, а любые протесты против таких проектов жестко подавляются. В прошлом году власти Китая арестовали сотни тибетцев, выступавших против возведения очередной гидроэлектростанции. По данным BBC, основанным на источниках и проверенных видео, протесты сопровождались арестами и насилием, в результате чего многие получили серьезные травмы.