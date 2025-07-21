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Экономика

Ашдодский НПЗ сообщил о задержке в устранении технической неполадки, предупредив о росте ущерба

время публикации: 21 июля 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 12:32
Ашдодский НПЗ сообщил о задержке в устранении технической неполадки, предупредив о росте ущерба
Flash90. Фото: Й.Замир

Ашдодский нефтеперерабатывающий завод до сих пор не возобновил работу в полном объеме после того, как встал на эксплуатационное обслуживание с началом войны с Ираном.

НПЗ должен был возобновить работу в полном объеме в конце июня, однако предупредил, что из-за технической неполадки часть мощностей остается недоступной.

Тогда компания оценивала ущерб от неполадки в 13-18 миллионов долларов при условии, что она будет устранена в сжатые сроки. Поскольку неполадка до сих пор не устранена, оценка ущерба увеличена до 20-25 миллионов долларов.

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