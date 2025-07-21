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Экономика

Бюджетный отдел минфина возглавит бывший экономический советник начгенштаба

Бецалель Смотрич
Минфин
время публикации: 21 июля 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 11:35
Бюджетный отдел минфина возглавит бывший экономический советник начгенштаба
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о решении назначить бригадного генерала запаса Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела министерства финансов вместо завершающего каденцию Йогева Градуса.

Фрозенфар (55) имеет богатый экономический опыт в военных структурах, включая должности экономического советника начальника генштаба и начальника бюджетного отдела министерства обороны.

При этом с работой министерства финансов он знаком исключительно как оппонент.

Экономика
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