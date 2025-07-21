Бюджетный отдел минфина возглавит бывший экономический советник начгенштаба
время публикации: 21 июля 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 11:35
Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о решении назначить бригадного генерала запаса Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела министерства финансов вместо завершающего каденцию Йогева Градуса.
Фрозенфар (55) имеет богатый экономический опыт в военных структурах, включая должности экономического советника начальника генштаба и начальника бюджетного отдела министерства обороны.
При этом с работой министерства финансов он знаком исключительно как оппонент.