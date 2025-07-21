Бюджетный отдел минфина возглавит бывший экономический советник начгенштаба

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о решении назначить бригадного генерала запаса Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела министерства финансов вместо завершающего каденцию Йогева Градуса.

Фрозенфар (55) имеет богатый экономический опыт в военных структурах, включая должности экономического советника начальника генштаба и начальника бюджетного отдела министерства обороны.

При этом с работой министерства финансов он знаком исключительно как оппонент.