Авнер Нетаниягу будет заниматься продвижением оборонных стартапов

Авнер Нетаньягу, младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньягу, присоединяется к новому оборонному проекту венчурного фонда Group 11, основателем которого является американо-израильский венчурный инвестор Дови Франсис.

Новый проект Umbrella Corporation создается под эгидой фонда Group11. Он будет заниматься продвижением инвестиций и партнерства в сфере оборонных технологий и кибербезопасности на израильском и американском рынках.

"За каждым прорывом в оборонных технологиях стоит сеть стратегических партнерств. Мы и есть эта сеть — капитал и двигатель", — написано на сайте проекта.

Переходя в Umbrella Corporation, Нетаниягу сообщил об уходе из консалтинговой компании Strategy& Israel. В статусе старшего партнера он будет отвечать за анализ рынка, развитие связей, а также проведение due diligence (то есть проверку благонадежности в специфических требуемых случаях) компаний.

Стоит отметить, что название Umbrella Corporation идентично названию вымышленной злодейской корпорации из компьютерных игр Resident Evil, которая создала вирус, вызвавший зомби-апокалипсис.