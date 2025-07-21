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Экономика

Авнер Нетаниягу будет заниматься продвижением оборонных стартапов

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 21 июля 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 10:19

Авнер Нетаньягу, младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньягу, присоединяется к новому оборонному проекту венчурного фонда Group 11, основателем которого является американо-израильский венчурный инвестор Дови Франсис.

Новый проект Umbrella Corporation создается под эгидой фонда Group11. Он будет заниматься продвижением инвестиций и партнерства в сфере оборонных технологий и кибербезопасности на израильском и американском рынках.

"За каждым прорывом в оборонных технологиях стоит сеть стратегических партнерств. Мы и есть эта сеть — капитал и двигатель", — написано на сайте проекта.

Переходя в Umbrella Corporation, Нетаниягу сообщил об уходе из консалтинговой компании Strategy& Israel. В статусе старшего партнера он будет отвечать за анализ рынка, развитие связей, а также проведение due diligence (то есть проверку благонадежности в специфических требуемых случаях) компаний.

Стоит отметить, что название Umbrella Corporation идентично названию вымышленной злодейской корпорации из компьютерных игр Resident Evil, которая создала вирус, вызвавший зомби-апокалипсис.

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