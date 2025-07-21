Финкомиссия утвердила формат компенсаций за войну с Ираном

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, регулирующий помощь бизнесам и работникам за период операции "Народ как лев".

Согласно утвержденному формату, работники, находившиеся в неоплачиваемом отпуске в течение 10 из 12 дней войны, будут иметь право на пособие по безработице за указанный период от Ведомства национального страхования.

Этот формат увеличил количество работников, которые получат пособие, на 100 тысяч человек по сравнению с форматом, предлагавшимся министерством финансов. Он стал возможен после того, как компании с оборотом более 400 миллионов шекелей отказались от своего требования о получении компенсации.

В то же время критики формата утверждают, что поскольку пятница-суббота являются выходными, фактически многие работники находились в неоплачиваемом отпуске только 9 дней из 12, и соответственно не смогут получить пособие за эти дни.

Малые и средние бизнесы смогут получить компенсацию по тому же формату, что и в начальный период Войны "Железных мечей" – в случае снижения на 12,5% оборота для тех, кто отчитывается ежемесячно, и на 25% - для тех, кто отчитывается раз в два месяца по сравнению с а