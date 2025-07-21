Рейтинг финансовой стабильности городов: Холон уступил лидерство Герцлии, Иерусалим последний

Экономическая компания Coface Bdi опубликовала ежегодный рейтинг финансовой стабильности израильских городов с населением 40000 человек и более. В этом году к рейтингу добавился город Ор-Йегуда, переваливший за эту отметку, сообщает портал ynet.

Холон, возглавлявший рейтинг в 2024 году, в 2025 году уступил первенство Герцлии, опустившись на вторую строчку. Рош-Аин и Нес-Циона сохранили 3 и 4 места, Рамат а-Шарон поднялся с восьмого места на пятое. Тель-Авив и Модиин-Макабим-Реут – 6 и 7, соответственно, как и год назад. Ашдод вошел в десятку, заняв восьмое место, Ришон ле-Цион поднялся с десятого места на девятое, а замкнул первую десятку Явне, поднявшийся на три строчки по сравнению с прошлым годом.

Кфар-Саба и Рамат-Ган вылетели из первой десятки, заняв 11 и 12 места, причем последний опустился сразу на 7 позиций. Далее следуют Кирьят-Бялик, Петах-Тиква, Ашкелон, новичок рейтинга Ор-Йегуда и Гиватаим. Хайфа поднялась из третьей десятки во вторую, заняв 18 место, Афула на 19 месте, замыкает двадцатку Беэр-Шева.

Среди резких изменений в позиции выделяется Кармиэль, опустившийся на 21 строчку и оказавшегося на 39 месте. Маале-Адумим потерял 11 позиций и занимает 38 место. Ноф а-Галиль потерял 12 позиций и стал предпоследним в рейтинге. Замыкает рейтинг, как и год назад, Иерусалим.