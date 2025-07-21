Кнессет утвердил закон о компенсациях за операцию "Народ как лев"

Депутаты Кнессета утвердили во втором и третьем чтениях законопроект о формате компенсаций малым и средним бизнесам и о пособии по безработице для отправленных в неоплачиваемый отпуск в период операции "Народ как лев" в июне 2025 года.

Формат компенсаций бизнесам сохранился в том же формате, в котором компенсации выплачивались за начальный период Войны "Железных мечей". Право на компенсацию имеют бизнесы, оборот которых сократился на 12,5% и более за июнь – для бизнесов, отчитывающихся ежемесячно, и на 25% за май-июнь – для бизнесов, отчитывающихся раз в два месяца. Сравнение осуществляется с аналогичным периодом 2023 или 2024 года.

Основные споры вызывал формат компенсации работникам, отправленным в неоплачиваемый отпуск. В итоге было решено, что право на пособие по безработице имеют работники, находившиеся в неоплачиваемом отпуске не менее 10 из 12 дней войны (не обязательно подряд). При этом квалификационный период сокращен с 12 до 6 месяцев работы из полутора лет, предшествовавших неоплачиваемому отпуску, а для демобилизованных военнослужащих и для эвакуированных – до 2-3 месяцев.

Для получения права на пособие по безработице за указанный период необходимо зарегистрироваться в службе трудоустройства и представить документы от работодателя.