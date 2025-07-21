Кнессет продлил на год комиссии по приоритетным жилищным проектам

Депутаты Кнессета утвердили решение о продлении на год закона, регулирующего полномочия комиссий по приоритетным жилищным проектам (ВАТМАЛ), срок действия которого истекал в начале августа.

Органы местной власти выступали против работы ВАТМАЛ, утверждая, что эти комиссии игнорируют требования к транспортной инфраструктуре и к открытым пространствам.

В то же время управление проектирования отмечает их эффективность. С 2014 года комиссии утвердили 152 программы на 432 тысячи единиц жилья, из которых более 70% уже находятся в стадии реализации.

В частности, с 2021 года комиссии ВАТМАЛ утвердили 42 проекта городской реновации на 56 тысяч квартир.

На текущий момент комиссии рассматривают 65 новых проектов на 250 тысяч единиц жилья.