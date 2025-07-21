Минфин: 12% израильских домохозяйств владеют землей под жилищное строительство

Министерство финансов впервые за многие годы опубликовало оценку частного владения земельными участками под застройку в Израиле.

Согласно этой оценке, около 12% израильских домохозяйств (330 тысяч семей) владели земельными участками под жилищное строительство по состоянию на 2023 год.

В случае возвращения налога на землю на уровень 2,5% минфин прогнозирует увеличение налоговых поступлений в госказну на 10 миллиардов шекелей в год и ускорение реализации строительства на частных участках.

Следует отметить, что 93% из 21,7 миллионов дунамов территории Израиля принадлежат государству или Еврейскому национальному фонду, однако значительная часть из них не подлежит застройке – это национальные парки, заповедники, военные полигоны и т.д. В общей сложности свободные земли под застройку (государственные и частные) составляют 7 миллионов дунамов.

Налог на землю был снижен в 2000 году до нуля, однако не отменен. Поэтому решение о повышении налога не требует полноформатного законодательного процесса.