ЦАХАЛ сэкономил 20 млн шекелей на захоронении мусора, передав его на переработку
время публикации: 21 марта 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 11:41
Министерство обороны Израиля сообщило, что в рамках инициированного им проекта "промышленного симбиоза" ЦАХАЛ сэкономил в 2023 году 20 миллионов шекелей на захоронении мусора с военных баз.
Вместо оплаты расходов на захоронение мусор был бесплатно передан различным мусороперерабатывающим предприятиям.
Поиском предприятий и согласованием передачи мусора занимаются министерства экономики и экологии.
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