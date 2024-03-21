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Экономика

ЦАХАЛ сэкономил 20 млн шекелей на захоронении мусора, передав его на переработку

время публикации: 21 марта 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 11:41
ЦАХАЛ сэкономил 20 млн шекелей на захоронении мусора, передав его на переработку
Hadas Parush/Flash90

Министерство обороны Израиля сообщило, что в рамках инициированного им проекта "промышленного симбиоза" ЦАХАЛ сэкономил в 2023 году 20 миллионов шекелей на захоронении мусора с военных баз.

Вместо оплаты расходов на захоронение мусор был бесплатно передан различным мусороперерабатывающим предприятиям.

Поиском предприятий и согласованием передачи мусора занимаются министерства экономики и экологии.

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