ЦАХАЛ сэкономил 20 млн шекелей на захоронении мусора, передав его на переработку

Министерство обороны Израиля сообщило, что в рамках инициированного им проекта "промышленного симбиоза" ЦАХАЛ сэкономил в 2023 году 20 миллионов шекелей на захоронении мусора с военных баз.

Вместо оплаты расходов на захоронение мусор был бесплатно передан различным мусороперерабатывающим предприятиям.

Поиском предприятий и согласованием передачи мусора занимаются министерства экономики и экологии.