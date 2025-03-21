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Экономика

Управление рынка капитала: сайт торговли криптовалютой bitin.co.il не имеет лицензии

время публикации: 21 марта 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:44
Управление рынка капитала: сайт торговли криптовалютой bitin.co.il не имеет лицензии
AP Photo/Kin Cheung

Директор Управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений Амит Галь распорядился о немедленном прекращении работы сайта bitin.co.il, предоставляющего финансовые услуги в сфере криптовалюты.

В требовании подчеркивается, что сайт действует без надлежащей лицензии, в которой ему было отказано еще в начале 2022 года. В 2023 году суд отклонил апелляцию сайта на отказ. Причиной отказа является наличие уголовного прошлого у владельца сайта Бара Мительмана.

Управление предостерегает население от пользования услугами платформ, не имеющих необходимой лицензии и не находящихся под надзором регулятора

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