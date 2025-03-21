Семья американских евреев выкупила завод "При Галиль" и снова откроет его
время публикации: 21 марта 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:15
Компания Chestnut Holdings, принадлежащая американской еврейской семье Вайнер, подписала договор о покупке закрывшегося год назад завода "При Галиль" в Хацор а-Глилит за 112 миллионов шекелей.
Компания, специализирующаяся на скупке промышленной недвижимости на периферии с последующей сдачей в аренду, также договорилась с компанией "Принир", специализирующейся на производстве томатных консервов, об открытии завода и возобновлении производства замороженных овощей.
В ближайшее время "Принир" начнет мобилизацию работников для запуска первого конвейера на вновь открываемом заводе.
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