Жилищный вопрос в Израиле во время войны: покупать выгодней, чем снимать. Итоги опроса

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Жилищный вопрос в Израиле во время войны". В опросе, который проводился в течение суток 20-21 марта, приняли участие 1084 респондента.

ИТОГИ ОПРОСА

49% участников опроса купили в Израиле одну квартиру (дом), 8% купили несколько квартир (домов), 33% арендуют жилье (своего нет), 4% купили свое жилье, но живут в арендованном, 3% получили социальное жилье, 3% выбрали ответ "у нас нет жилья". Отметим, что за последние пять лет среди наших читателей несколько сократилась доля тех, кто арендует жилье, и немного возросла доля тех, кто приобрел жилье в Израиле. Если сравнивать с более ранними опросами (2014 года и ранее), то эта тенденция представляется устойчивой: доля купивших жилье постепенно растет, доля арендующих жилье снижается год за годом.

34% наших читателей на сегодняшний день живут в собственной квартире (доме), полностью выплатив ипотечную ссуду (пять лет назад таких было 29%). 22% живут в собственной квартире (доме), продолжая выплачивать ипотеку.

Опросы показывают, что затраты наших читателей на оплату жилья возросли до наибольшего уровня за последние 16 лет. По результатам нынешнего опроса средняя ежемесячная сумма затрат (без учета коммунальных расходов и муниципального налога) составила 3610 шекелей. Для сравнения, в 2020-м она составляла 2730 шекелей, в 2014-м – 2580 шекелей, в 2013-м – 2414 шекелей, в 2012-м – 2465 шекелей, в 2011-м – 2400 шекелей, в 2010-м – 2330 шекелей, в 2009-м – 2150 шекелей в месяц.

В среднем, на оплату жилья (без учета коммунальных расходов и муниципального налога) у наших читателей уходит 23% семейного бюджета. (Пять лет назад – 26%.) Таким образом, затраты на оплату жилья растут, но в среднем увеличиваются и доходы.

При этом проведенный опрос вновь показал, что с финансовой точки зрения, в среднем, на оплату купленного жилья уходит значительно меньше денег, чем на оплату жилья арендуемого. Если за арендованное жилье наш читатель, в среднем, платит 4065 шекелей в месяц (на 915 шекелей больше, чем в 2014 году), то за жилье купленное – 2214 шекелей (на 94 шекеля больше, чем в 2014 году). За последние 11 лет средняя стоимость арендованного жилья для нашего читателя возросла почти на 23%, а оплата купленного жилья – лишь на 4%.

60% наших читателей считают, что правильней в Израиле покупать, чем арендовать жилье. Только 6% придерживаются противоположного мнения. Это соотношение почти не меняется за все годы проведения опросов по данной теме на Newsru.co.il.

При этом среди сторонников покупки большинство считают, что приобретать правильней новую квартиру (дом), а не со вторых рук.

45% опрошенных один раз за время жизни в Израиле брали ипотечную ссуду. 16% брали в Израиле ипотеку неоднократно. 9% не брали ипотеку, но собираются это сделать. 27% не брали и не собираются.

33% респондентов брали и уже выплатили ипотечную ссуду (пять лет назад таких было 24%). Из тех, кто брал и еще не выплатил, в среднем предстоит выплачивать "машканту" еще 11 лет.

Читателям было предложено назвать наиболее целесообразные, на их взгляд, меры по государственному вмешательству в рынок жилья. Чаще прочих назывались следующие меры: 1) начать массовое строительство государственного жилья под долгосрочную аренду – 49%, 2) признать выплату процентов по ипотеке при учете налогов – 43%, 3) облегчить или снять ограничения на выдачу первой ипотеки – 35%, 4) ввести государственное регулирование частного рынка аренды жилья – лимит на повышение цен, единый формат договора, база данных договоров – 29%, 5) предоставить государственные гарантии под первую ипотеку – 26%.

Среди владельцев жилья 84% не собираются его продавать. 10% планируют продать и купить новое жилье в Израиле. 6% планируют продать и уехать из Израиля (показатель остался неизменным за последние пять лет).

12% сказали, что собираются в ближайшее время покупать жилье в Израиле (пять лет назад – 16%).

Самые частые ответы на вопрос "Что является для вас наиболее важным при выборе жилья?": 1) его стоимость – 81%, 2) район – 74%, 3) его качество – 70%, 4) состояние квартиры – 50%.

45% наших читателей предпочитают жить в крупном городе, около 39% – в небольшом городе, 8% – в поселке.

На сегодняшний день 24% читателей Newsru.co.il заявляют, что максимальная стоимость доступного для них жилья в Израиле более 1,5 млн шекелей. 11 лет назад таких было только 9%.

77% согласны с тем, что для комфортной жизни человеку необходимо иметь собственное жилье.

59% довольны своими жилищными условиями. 32% недовольны.

Репатрианты последних пяти лет

По понятным причинам, для новых репатриантов жилищный вопрос, как правило, стоит острее, чем для тех, кто живет в стране давно.

Только 11% репатриантов последних пяти лет уже купили жилье в Израиле. 86% арендуют жилье. Прочие или смогли получить социальное жилье, или пока своего жилья не имеют.

Средние расходы новых репатриантов на жилье выше, чем у тех, кто живет в стране давно. У них в среднем на жилье уходит более трети семейного бюджета.

При этом 90% репатриантов последних пяти лет не брали ипотечную ссуду. 59% заявляют, что и не собираются ее брать. Это может указывать на то, что многие новые репатрианты не планируют жить в Израиле в долгосрочной перспективе или просто не видят возможности для получения и выплаты ипотеки.

41% новых репатриантов довольны своими жилищными условиями, 47% – недовольны.