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Экономика

NASA не выплатило сверхурочные астронавтам, задержавшимся на МКС на 9 месяцев вместо 8 дней

США
Космос
время публикации: 21 марта 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 11:38
Сунита Уильямс после возвращения на Землю
Keegan Barber/NASA via AP

The New York Times сообщает, что астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс не получат доплату за сверхурочное время, проведенное на МКС после того, как они застряли в космосе на 9 месяцев.

Астронавты вернулись на Землю 18 марта после девяти месяцев на МКС, за это время они совершили 4576 оборотов вокруг Земли. Их миссия, которая должна была длиться всего неделю, была продлена на более чем девять месяцев из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing.

Представитель NASA сообщил, что, несмотря на то, что Уилмор и Уильямс провели в космосе на 278 дней дольше, чем планировалось, они не получили сверхурочные. По стандарту астронавты работают 40 часов в неделю на МКС, и это не включает оплату за сверхурочные или отпуск. Однако они получают дополнительную плату по $5 за каждый день в космосе в качестве компенсации за непредвиденные расходы. Так как Уилмор и Уильямс провели 286 дней в космосе, каждому из них начислили $1430 дополнительной оплаты.

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