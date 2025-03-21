Накануне принятия госбюджета, на что пойдут налоги от сделки Google-Wiz. Экономический обзор

На что пустят налоги от сделки Google-Wiz. Как минфин закрыл дыру в 3 миллиарда шекелей. Как израильский газ попадет в Дамаск.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Ставка Нетаниягу снова сработала

Политика затягивания времени, столь любимая премьер-министром Биньямином Нетаниягу, снова оправдала себя. Если не произойдет ничего экстраординарного, на следующей неделе государственный бюджет на 2025 год будет утвержден окончательно, сняв с повестки дня автоматический роспуск Кнессета, несмотря на то, что Закон о призыве, удовлетворяющий требования ультраортодоксальной части коалиции, так и не был принят.

Состоявшееся в среду голосование за усеченный Закон о государственном регулировании, в котором не осталось ни одной реформы, и за Закон о рамках государственного бюджета на 2025 год прошло практически без сюрпризов.

Заминка произошла только когда в последний момент пришлось утверждать очередной фронтальный секвестр. Из-за неспособности коалиции провести 16 различных шагов по пополнению госказны, в основном – через возглавляемую Моше Гафни финкомиссию Кнессета, министерство финансов недосчиталось 3 миллиардов шекелей. Как всегда, когда правительство неспособно выстроить порядок приоритетов, сокращение расходов распределилось пропорционально между всеми министерствами. Впрочем, в минфине проявили чудеса аудиторской эквилибристики и де-факто секвестр составил 1,56 миллиарда шекелей. Остальную сумму вывели из бюджетов министерств в параграф бюджетного резерва, утвердив заодно возможность увеличить дефицит госбюджета на 4 миллиарда шекелей без необходимости в дополнительном согласовании с Кнессетом, с обещанием вернуть ее министерствам в дальнейшем.

И не исключено, что в ближайшее время минфину придется проводить еще один секвестр. Решение комиссии Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения исключить учителей ультрарелигиозных школ, не преподающих базовые предметы, из числа госслужащих, зарплата которых будет сокращена, вызвало возмущение учительских профсоюзных организаций. Председатель комиссии Исраэль Айхлер ("Яадут а-Тора"), продавивший это исключение, заявил, что эти школы получают только 40% государственного финансирования, и их зарплата и без того крайне низка, что не помешало ему отклонить обращения других организаций с просьбой исключить их из закона о сокращении зарплаты в общественном секторе из-за низких зарплат.

Председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид заявила, что намерена активно бороться со снижением зарплаты учителей и воспитателей детских, "которые оказались единственными, кому реально снизят зарплаты, а не отложат обещанное повышение" (учителя уже успели получить обещанные повышения). Правда Бен-Давид тут же подчеркнула, что полноформатной забастовки не будет, поскольку снижение зарплат проводится в рамках закона, а профсоюз в рамках коллективного договора обязался не бастовать. Однако у профсоюза есть средства сильно затруднить работу системы образования и без прямого объявления забастовки.

Вскоре после этого глава организации учителей старших классов Ран Эрез заявил, что "если правительство освобождает целый сектор от необходимости внести вклад в общее дело, значит, в этом нет необходимости, а раз так, то нет и необходимости сокращать зарплату другим учителям".

Первым шагом учителей будет иск в БАГАЦ на предмет дискриминации, но не думаю, что этим дело ограничится. Принятию госбюджета учителя помешать не смогут, но могут причинить новому гендиректору министерства финансов Илану Рому достаточно головной боли.

И снова о шкуре неубитого медведя

При всем уважении к госбюджету, главной экономической новостью недели была покупка Google израильского стартапа Wiz за 32 миллиарда долларов, ставшая не только крупнейшим экзитом в истории Израиля, но и одним из крупнейших в истории хайтека в целом.

Хотя даже без экономического образования простой здравый смысл говорит, что пускать одноразовый доход следует на погашение дорогих долгов, а не на текущие расходы, публикация новости с первого момента включила у израильских политиков и лоббистов фантазии об отмене мер по пополнению госбюджета, таких как повышение НДС и налог на нераспределенную прибыль.

Просто для примера – налоговые поступления от сделки равноценны двум-трем годам поступлений от повышения НДС на 1%. Причем негативные побочные эффекты повышения НДС в виде сопутствующего повышения цен и подстегивания инфляции уже не отменить. Опыт показывает, что обратное снижение НДС не приводит к соответствующему снижению цен.

Что еще важнее, повышение налогов связано не с одноразовой дырой в госбюджете, вызванной полутора годами войны, а с необходимостью увеличения оборонного бюджета на десятки миллиардов шекелей в год на протяжении ближайшего десятилетия.

Поэтому дар небес в виде 13-18 миллиардов шекелей стоит пустить на погашение долгов, взятых в разгар войны в самых неблагоприятных условиях, что в последующие годы сэкономит гораздо большие суммы на выплате процентов, но слишком уж соблазнительно использовать 13-18 миллиардов шекелей налогов на получение немедленных политических дивидендов, особенно в год выборов (основные налоговые выплаты придутся на вторую половину 2025 года и начало 2026 года).

И еще один момент – сделка подписана, но вступит в силу только после того, как ее одобрят антимонопольные регуляторы, так что до тех пор это все еще шкура неубитого медведя, как уже показал опыт лета 2024 года, когда предыдущий дележ налоговой "шкуры" от продажи Wiz пришлось свернуть буквально через неделю.

Газовые истории

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча экономического атташе США в Израиле Ларри Меммота с руководством министерства финансов. 12-й канал ИТВ сообщил со ссылкой на свои источники, что "необычно агрессивная" встреча была посвящена планам Израиля по ужесточению регуляции касательно американских компаний. И в первую очередь недовольство Вашингтона вызвала угроза вынудить американского нефтедобывающего гиганта Chevron расстаться с правами на одно из двух израильских месторождений – "Тамар" или "Левиатан", чтобы усилить конкуренцию на крайне централизованном рынке.

Следует отметить, что в министерствах финансов и энергетики не торопятся прибегать к этому шагу, однако дали понять, что не постесняются прибегнуть к нему, если ситуация не изменится.

Чтобы ситуация изменилась, Израилю нужны новые месторождения, и на этой неделе было объявлено, что консорциум из азербайджанской государственной компании SOCAR, британской British Petroleum и израильской New Med получил лицензию на поиск газа в блоке I эксклюзивных экономических вод Израиля.

С израильской точки зрения этот шаг имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых это потенциальное (если газ будет найден) появление на рынке двух новых игроков, один из которых принадлежит к "Большой нефтяной семерке", до недавнего времени полностью игнорировавшей Израиль. Во-вторых, для Израиля отношения с Азербайджаном являются стратегическим активом, как из-за поставок нефти, так и из-за наличия границы с Ираном. В третьих, блок I, который выиграл консорциум, расположен на стыке границ экономических зон Израиля, Ливана и Кипра, и если там будет найдено месторождение, расположенное в водах не только Израиля, но и Кипра, Турции будет сложнее препятствовать его разработке (Анкара не признает израильско-кипрское соглашение о границе экономических зон).

Еще одна газовая история этой недели является хорошей иллюстрацией к сложной структуре геополитики Ближнего Востока. Новому правительству Сирии нужны энергоносители, поставка которых прекратилась после падения режима Асада. Катар, с согласия США (санкции с Сирии еще не сняты), готов поставлять Дамаску сжиженный газ через Иорданию, но газопровод от Ирбида до Акабы работает только в направлении с севера на юг, зато из Акабы можно поставлять газ в Египет. На север в Сирию можно поставлять газ от Ирбида, где к иорданскому газопроводу подключается израильский, снабжающий газом Иорданию из месторождения "Левиатан". В результате, согласно СМИ, израильский газ будет идти через Иорданию в Сирию, катарский газ – через Иорданию в Египет, а консорциум "Левиатан", поставляющий газ и Иордании и Египту, будет делать взаимозачет с Катаром.