Рекордное повышение муниципального налога ("арноны") ожидается в январе 2025 года

С января 2025 года муниципальный налог ("арнона") вырастет в Израиле на 5,3% – это рекордное повышение за последние двадцать лет. Повышение муниципального налога произойдет в рамках автоматической ежегодной корректировки, в январе 2024 года "арнона" выросла на 2,68%.

Ожидается, что в результате повышения "арноны" общая сумма платежей муниципального налога в будущем году вырастет на 1,9 миллиарда, из которых 0,9 миллиарда придется на домохозяйства, и около миллиарда – на коммерческий сектор.

За последние десять лет муниципальный налог в рамках ежегодной автокорректировки вырос более чем на 20%.