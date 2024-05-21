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Экономика

Рекордное повышение муниципального налога ("арноны") ожидается в январе 2025 года

время публикации: 21 мая 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 18:27
Рекордное повышение муниципального налога ("арноны") ожидается в январе 2025 года
Tomer Neuberg/Flash90

С января 2025 года муниципальный налог ("арнона") вырастет в Израиле на 5,3% – это рекордное повышение за последние двадцать лет. Повышение муниципального налога произойдет в рамках автоматической ежегодной корректировки, в январе 2024 года "арнона" выросла на 2,68%.

Ожидается, что в результате повышения "арноны" общая сумма платежей муниципального налога в будущем году вырастет на 1,9 миллиарда, из которых 0,9 миллиарда придется на домохозяйства, и около миллиарда – на коммерческий сектор.

За последние десять лет муниципальный налог в рамках ежегодной автокорректировки вырос более чем на 20%.

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