Глава МВД пригласил мэров подавать запросы на повышение муниципального налога задним числом

Министр внутренних дел Моше Арбель пригласил мэров городов и глав местных и региональных советов подавать запросы на повышение муниципального налога сверх автоматической индексации.

Причем речь идет не о запросах на 2025 год, которые должны быть поданы до конца лета и утверждаться осенью, а о запросах на 2024 год, которые должны были утверждаться в конце 2023 года.

Те запросы, которые будут утверждены, вступят в силу задним числом, что приведет к второму за несколько месяцев повышению "арноны" во многих населенных пунктах (в январе произошла автоматическая индексация, учитывавшая повышение зарплат и рост инфляции).

Напомним, что муниципальные выборы должны были состояться в октябре 2023 года. В год выборов обычно запросы на повышение (а иногда и понижение) тарифов муниципального налога подаются после выборов. Официально это объясняется тем, что такие решения должна принимать новая власть, однако по факту очевидно, что ни один мэр не будет просить повысить "арнону" накануне выборов.

Из-за войны выборы были перенесены на конец февраля 2024 года, но мэры так и не стали подавать запросы на повышение налога, официально объясняя это кризисом первых месяцев войны, однако опять же держа в уме грядущие выборы.