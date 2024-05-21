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Минфин: деньги на бронированные комнаты есть только на километр от границы с Ливаном

время публикации: 21 мая 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 12:38
Минфин: деньги на бронированные комнаты есть только на километр от границы с Ливаном
Avi Roccah/Flash90

Министерство финансов направило Командованию тылом письмо с уведомлением, что государственное финансирование строительства бронированных комнат на "линии противостояния" будет предоставляться только для домов, расположенных не более, чем в километре от границы с Ливаном.

Данное решение в минфине объясняют ростом стоимости строительства бронированных комнат (МАМАД) на 50% за последний год. Полная стоимость строительства укрепленной комнаты в настоящий момент составляет около 200 тысяч шекелей.

Напомним, что в связи с ракетными обстрелами с ливанской территории государство эвакуировало жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до двух, а в некоторых местах – и до четырех километров от границы. В общей сложности эвакуированы более 60 тысяч человек.

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман раскритиковал позицию минфина по данному вопросу: "Я разработал программу защиты Севера, когда был министром обороны, а потом, будучи министром финансов, выделил на нее бюджет. Несмотря на мои предупреждения, сделанные еще до войны, правительство урезало финансирование программы на 70%, изыскивая средства для выполнения коалиционных соглашений".

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