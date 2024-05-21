Минфин: деньги на бронированные комнаты есть только на километр от границы с Ливаном

Министерство финансов направило Командованию тылом письмо с уведомлением, что государственное финансирование строительства бронированных комнат на "линии противостояния" будет предоставляться только для домов, расположенных не более, чем в километре от границы с Ливаном.

Данное решение в минфине объясняют ростом стоимости строительства бронированных комнат (МАМАД) на 50% за последний год. Полная стоимость строительства укрепленной комнаты в настоящий момент составляет около 200 тысяч шекелей.

Напомним, что в связи с ракетными обстрелами с ливанской территории государство эвакуировало жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до двух, а в некоторых местах – и до четырех километров от границы. В общей сложности эвакуированы более 60 тысяч человек.

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман раскритиковал позицию минфина по данному вопросу: "Я разработал программу защиты Севера, когда был министром обороны, а потом, будучи министром финансов, выделил на нее бюджет. Несмотря на мои предупреждения, сделанные еще до войны, правительство урезало финансирование программы на 70%, изыскивая средства для выполнения коалиционных соглашений".