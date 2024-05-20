"Кешет": минфин требует от жителей севера частично оплатить строительство "мамадов"

По информации телеканала "Кешет-12", министерство финансов уведомило Управление тылом о том, что жителям северных районов придется принять финансовое участие в строительстве укрепленных комнат ("мамадов") в их домах, хотя это будет происходить в рамках правительственной программы.

Необходимость финансового участия частных лиц объясняется с подорожанием на 50% строительства бомбоубежищ.

По данным телеканала, размер личного участия будет зависеть от расстояния населенного пункта до границы: чем дальше находится населенный пункт, тем больше личное участие.

Полная стоимость строительства укрепленной комнаты в настоящий момент составляет около 200 тысяч шекелей.

По информации телеканала "Кешет", главы местных и региональных советов на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоялась в воскресенье, 19 мая, потребовали от него изыскать средства в бюджете, а не перекладывать финансовое бремя на жителей приграничных районов, многие из которых были вынуждены после начала войны покинуть свои дома.