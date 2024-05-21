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Экономика

Несмотря на сопротивление Смотрича, министры одобрят закупку F-16 и F-35

время публикации: 21 мая 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 14:27
Несмотря на сопротивление Смотрича, министры одобрят закупку F-16 и F-35
Moshe Shai/Flash90

Комиссия министров по оборонным закупкам соберется 22 мая, чтобы одобрить приобретение боевых самолетов для укомплектования одной эскадрильи F-16 и одной эскадрильи F-35. Условия сделки согласованы, ее объем составляет 35 миллиардов шекелей.

Тем самым глава правительства Биньямин Нетаниягу удовлетворил просьбу министра обороны Йоава Галанта, предупреждавшего, что если правительства не выделит средства, то вернуться к сделке удастся только через три года и заплатить за самолеты придется на миллиард шекелей больше.

Против созыва комиссии выступал министр финансов Бецалель Смотрич. В письме на имя главы правительства, направленном около двух месяцев назад, он заявлял, что минобороны не получит больше "открытых чеков" после своего катастрофического провала 7 октября 2023 года.

Министр отмечал, что война требует пересмотра многих решений в отношении оборонного бюджета, после окончания войны система безопасности также потребует огромных бюджетных добавок, и министерство финансов считает, что основные предпосылки в принятии подобных решений должны быть проверены и пересмотрены.

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