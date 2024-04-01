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Смотрич заблокировал покупку новых F-35 и F-15: "После провала 7.10 открытых чеков больше не будет"

время публикации: 01 апреля 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 14:00
Смотрич заблокировал покупку новых F-35 и F-15: "После провала 7.10 открытых чеков больше не будет"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич наложил вето на собрание комиссии, которая должна утвердить сделку по приобретению военных самолетов на общую сумму 35 миллиардов шекелей. В своем письме на имя главы правительства Биньямина Нетаниягу он подчеркивает, что минобороны не получит больше "открытых чеков" после своего катастрофического провала 7 октября 2023 года. В министерстве обороны называют демарш Смотрича "политическим".

Как сообщает в понедельник, 1 апреля, Ynet, Смотрич в своем письме указал, что дорогостоящая и долговременная сделка проводится без утверждения кабинетом министров, без согласия министерства финансов и даже без того, чтобы министра финансов о ней поставили в известность, он называет подобное поведение беспрецедентным и неприемлемым.

Смотрич напоминает, что война требует пересмотра многих решений в отношении оборонного бюджета, после окончания войны система безопасности также потребует огромных бюджетных добавок, и министерство финансов считает, что основные предпосылки в принятии подобных решений должны быть проверены и пересмотрены, и порядок приоритетов должен быть выстроен, как полагается.

Смотрич подчеркивает, что ожидания системы безопасности на получение открытых чеков на огромные суммы, которые повлияют на экономику и качество жизни всех израильтян, без проведения критической оценки, профессиональной и общественной дискуссии по поводу необходимости этих трат нереалистичны – особенно после провала 7 октября и всего, что ему предшествовало.

Речь идет о приобретении эскадры самолетов F-15 и эскадры самолетов F-35: принципиальное согласие на проведение этой сделки было получено достаточно давно, однако именно сейчас, по мнению Смотрича, нет такой срочности в заключении сделки, чтобы проводить ее "через голову" министерства финансов.

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