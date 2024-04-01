Смотрич заблокировал покупку новых F-35 и F-15: "После провала 7.10 открытых чеков больше не будет"
Министр финансов Бецалель Смотрич наложил вето на собрание комиссии, которая должна утвердить сделку по приобретению военных самолетов на общую сумму 35 миллиардов шекелей. В своем письме на имя главы правительства Биньямина Нетаниягу он подчеркивает, что минобороны не получит больше "открытых чеков" после своего катастрофического провала 7 октября 2023 года. В министерстве обороны называют демарш Смотрича "политическим".
Как сообщает в понедельник, 1 апреля, Ynet, Смотрич в своем письме указал, что дорогостоящая и долговременная сделка проводится без утверждения кабинетом министров, без согласия министерства финансов и даже без того, чтобы министра финансов о ней поставили в известность, он называет подобное поведение беспрецедентным и неприемлемым.
Смотрич напоминает, что война требует пересмотра многих решений в отношении оборонного бюджета, после окончания войны система безопасности также потребует огромных бюджетных добавок, и министерство финансов считает, что основные предпосылки в принятии подобных решений должны быть проверены и пересмотрены, и порядок приоритетов должен быть выстроен, как полагается.
Смотрич подчеркивает, что ожидания системы безопасности на получение открытых чеков на огромные суммы, которые повлияют на экономику и качество жизни всех израильтян, без проведения критической оценки, профессиональной и общественной дискуссии по поводу необходимости этих трат нереалистичны – особенно после провала 7 октября и всего, что ему предшествовало.
Речь идет о приобретении эскадры самолетов F-15 и эскадры самолетов F-35: принципиальное согласие на проведение этой сделки было получено достаточно давно, однако именно сейчас, по мнению Смотрича, нет такой срочности в заключении сделки, чтобы проводить ее "через голову" министерства финансов.