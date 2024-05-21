"Темпо" повышает цены на прохладительные напитки на 5-9%

Компания прохладительных напитков "Темпо" ненадолго отстала от своего основного конкурента, Центральной компании прохладительных напитков (Coca-Cola Israel), объявив о повышении цен на свою продукцию.

Новый прейскурант вступит в силу в августе. Цены на такие бренды, как "Пепси", "Севен-Ап", "Джамп", "Сода", "Сан Бенедетто", "Адир Сахар" вырастут на 5-9%.

Пиво "Голдстар" подорожает на 4,5-5%.

Напомним, что в январе этого года "Темпо" повысила цены на крепкие алкогольные напитки.