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Экономика

"Темпо" повышает цены на прохладительные напитки на 5-9%

время публикации: 21 мая 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 12:09
"Темпо" повышает цены на прохладительные напитки на 5-9%
Michael Giladi/ Flash90

Компания прохладительных напитков "Темпо" ненадолго отстала от своего основного конкурента, Центральной компании прохладительных напитков (Coca-Cola Israel), объявив о повышении цен на свою продукцию.

Новый прейскурант вступит в силу в августе. Цены на такие бренды, как "Пепси", "Севен-Ап", "Джамп", "Сода", "Сан Бенедетто", "Адир Сахар" вырастут на 5-9%.

Пиво "Голдстар" подорожает на 4,5-5%.

Напомним, что в январе этого года "Темпо" повысила цены на крепкие алкогольные напитки.

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Coca-Cola Israel повышает цены на пиво, соки и молочную продукцию